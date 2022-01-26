比特幣腰斬 IMF籲薩爾瓦多：取消法定貨幣地位

國際貨幣基金組織今（26）日呼籲，薩爾瓦多應取消比特幣的法定貨幣地位。（圖／美聯社） 國際貨幣基金組織今（26）日呼籲，薩爾瓦多應取消比特幣的法定貨幣地位。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 比特幣（bitcoin）自去年11月一路跳水近乎腰斬，國際貨幣基金（IMF）今（26）呼籲薩爾瓦多，比特幣存在「巨大風險」，應停止將之作為法定貨幣。

《BBC》報導，中美洲國家薩爾瓦多，因依賴外匯的經濟型態，於去（2021）年9月獨步全球，將比特幣與美元並列為法定貨幣。當時引發大規模抗議，擔心導致通貨膨脹、國家不穩。

比特幣於去年11月衝擊6萬7734 美元歷史高點後一路下跌，今年初美國聯準會12月會議紀要、哈薩克動亂影響，一路下探，25日更來到約3萬7000美元，近乎砍半。

國際貨幣基金組織（IMF）先前已警告薩爾網多總統布格磊（Nayid Bukele），加密貨幣將給該國帶來風險，並強調將難以自IMF獲得貸款。

如今一份來自國際貨幣基金董事會的聲明嚴厲指出，薩爾瓦多當局應「取消比特幣的法定貨幣地位，以縮減比特幣法的範疇」。

由成員國代表組成的董事會在聲明中強調，「使用比特幣財政穩定性、財政誠信及消費者保護上存有『巨大風險』」，發行以比特幣支撐的債券亦然。

去年布格磊引進比特幣作為法定貨幣時，曾發行一個數位錢包應用程式，並贈與每個公民價值30美元的比特幣，還在全國安裝逾200台的提款機。

布格磊以此促進經濟發展與就業，對企業卻意味著，有義務接受加密貨幣作為支付手段。然而比特幣本身便飽受爭議，包括其價值的戲劇性波動，如今三個月不到就自高點腰斬，風險可見一斑。