為何暫不禁內用？陳時中：Omicron任何場所都可傳 過去防疫方式已不切實際

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）礁溪長榮鳳凰酒店員工傳染新冠肺炎給台北市某科大學生，而後該學生參加聚餐導致3人染疫。指揮官陳時中今(26日)表示，Omicron傳播力強，過去關閉場所等方式恐不切實際，考量到民生問題，暫不考慮禁止內用。

台灣近期爆發多起餐廳群聚案，指揮中心指揮官陳時中今下午在疫情記者會中表示，因Omicron傳播力強，無論有沒有用餐，各場合都可能出現疫情，因此暫不考慮禁內用，呼籲防疫要從個人做起。

陳時中補充，把所有可能群聚的場合都關掉，並以過去公衛手段要求分流上班、關閉場所等，恐怕已是不切實際的作法，也可能造成民生問題，因此暫不考慮禁止內用，但群聚或高風險場域都將要求停工、匡列及隔離。

陳時中日前才提到，以現在國內外Omicron變異株大量傳播情況，全民都需要有「與病毒共存」的心理準備，至於台灣在疫情可控制前提下，還是要力行多層次防疫，並有精密計算與縝密計畫才能真正拋開「清零」策略。

陳時中說，目前雖沒考慮禁止內用，指揮中心也不會強制或反對餐廳業者恢復隔板、梅花座，但餐廳內基本的清潔仍然需要注意。

至於疫情較嚴重的桃園市，桃園市長鄭文燦今也表示，桃園市餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放，且沒打過疫苗的民眾盡量減少聚餐。