立陶宛想改台灣代表處中文名？ 外交部：從未接獲要求

駐立陶宛台灣代表處風波不斷，屢傳改名的不實報導。（圖／Reuters ) 駐立陶宛台灣代表處風波不斷，屢傳改名的不實報導。（圖／Reuters )

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）近來關於駐立陶宛台灣代表處改名的風聲不斷，25日路透揭露立陶宛外長提議台灣變更代表處中文名稱，台灣外交部發言人歐江安否認此事，稱立國與台灣交往立場從未改變。

英國《金融時報》21日曾報導美方提出代表處更名，以免損害台灣與立陶宛深化關係的努力，遭美國國家安全會議、美國國務院相繼駁斥，立陶宛外交部也表態該說法是「造謠」。

《路透社》報導稱，為緩解與中國的緊張態勢，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上週曾向總統諾賽達（Gitanas Nauseda）提案，請台灣調整駐立陶宛代表處的中文名稱，由「台灣」修正為「台灣人民代表處」。

中央社報導，外交部發言人歐江安向該社表示，相關報導不實，不論是駐立陶宛台灣代表處或外交部，從未接獲立陶宛政府要求更改駐立陶宛台灣代表處的中文或英文名稱。

歐江安指出，立國政府自去年同意台灣設處以來，中國政府持續以政治、外交及經濟脅迫等複合式威脅，迫立陶宛政府改變外交決策。中方踐踏民主國家主權決定的行徑違背國際規範與經濟秩序，民主國家及國際社會已嚴厲譴責。

歐江安也強調，駐立陶宛台灣代表處的名稱是經過雙方政府協商後的共識。最近由立國高層所召集解決當前經濟困境的重要會議，無論討論過程及事後對外發布的各項公開聲明都顯示，該國政府同意以台灣為名設處的主權國家決定「堅定不移」，與台灣繼續交往及強化關係的立場從未改變。

此外，上述立陶宛高層會議結論強調，立陶宛應著重在凝聚國內共識，並結合歐盟成員國的團結力量，以整體策略因應中國史無前例的惡意經濟脅迫，並快速實施有效的反制措施。會議中並未涉及台灣駐處更名的議題。

歐江安重申，台灣將與國際民主盟友繼續鼎力支持立陶宛，即使處境艱困仍不畏霸權脅迫，繼續展現民主國家的韌性。