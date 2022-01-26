【感染源不明待查】新北亞東醫院病患和家屬染疫　足跡曝光　

新北市亞東醫院今（26）日有兩名新增確診，分別為病患（案18548）和其陪病家屬（案18560），衛生局下午公布個案足跡。(圖/pixab... 新北市亞東醫院今（26）日有兩名新增確診，分別為病患（案18548）和其陪病家屬（案18560），衛生局下午公布個案足跡。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北市亞東醫院今（26）日有兩名新增確診，分別為病患（案18548）和其陪病家屬（案18560），衛生局下午公布個案足跡，提醒曾出入相關場所之民眾請進行自我健康監測，如有疑似症狀請盡速前往篩檢站採檢。

衛生局說明，亞東醫院新增個案分別為案18548和案18560，為一對住板橋的母子。媽媽70多歲，1月4日因咳嗽入住醫院，18日轉入一般病房，25日全院採檢，個案PCR陽性、Ct值22.6，26日二採Ct值19.95，血清抗體陰性，目前轉入專責病房隔離治療。

由於住院期間皆未出病房，由兒子專職照顧，感染源需進一步疫調釐清。

而她的兒子案18560，50歲，已完成兩劑疫苗接種，4日起因媽媽住院後陪伴入院照護，25日接受全院採檢，快速PCR陽性、Ct值28，傳統PCR陽性、Ct35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療。

衛生局進一步說明，兒子案18560照護母親後便無上班工作，目前匡列相關接觸者安排採檢，相關活動足跡亦已通知完成清消。感染源需進一步疫調釐清。

衛生局下午公布上述個案的足跡，皆位於板橋區亞東醫院周邊，民眾若曾出入相關場所請進行自我健康監測，如有發燒、上呼吸道等疑似症狀應盡速前往篩檢站採檢。。