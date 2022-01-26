【福島食品解禁】蘇揆：剩台灣、中國禁止 黃介正：開放核食與加入CPTPP無必然聯繫

台灣政府是否開放福島食品，不僅是食安問題，也是國際貿易開放議題。（圖／中央社） 台灣政府是否開放福島食品，不僅是食安問題，也是國際貿易開放議題。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）媒體報導，政府最快明日宣布開放日本福島食品，行政員長蘇貞昌今（26）日指出，台灣要邁向國際需展現遵守國際規範，政府會積極面隊、檢討該議題。藍營表示，會盡力促進台日關係，但堅決反對無溝通、配套、檢測，就要強渡關山，開放進口。

台灣去年9月22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），因日本為成員國之一，盛傳開放福島食品進口為台灣加入之關鍵。

蘇貞昌今日受訪表示，台灣貿易立國，與世界生意往來、參與國際組織需展現遵守國際規範、值得信賴的貿易夥伴的形象，政府正在努力。

此外，世界剩台灣與中國禁止福島食品進口，政府會依照科學證據、國際標準，以保護民眾健康為首位，積極面對相關問題與檢討。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今日受訪則指出，福島食品開放議題，是國安問題，尊重總統及行政團隊，「不是明天或後天的問題」。

柯建銘強調，這是遲早要面對的問題，全世界只剩下台灣和中國沒有開放，若中國為了加入CPTPP而比早先比台灣開放，「事情就非常嚴重」。

國民黨上午召開記者會，談及福島食品議題，文傳會主委凌濤表示，民進黨未與民眾溝通、也無配套措施，一紙命令直接「強渡關山」，站在捍衛民眾食安的立場，國民黨堅決反對開放福島食品進口。

國民黨國際部主任黃介正則表示，基於整體國家利益、台灣安全及貿易等綜合考量，國民黨一定會盡力促進台日關係的改善與加強，但也將維持一貫對食安的立場，盡力為國民的食安把關。

黃介正指出，許多報導將福島食品與台灣申請加入CPTPP做連結，但台灣加入最重要的兩個要件，一是CPTPP會對國內產業及經濟結構產生衝擊，要加入區域自由貿易組織本身需有完善配套，「否則任何政黨執政都不會得到民眾支持。」

另一加入要件則是需與現有會員國個別完成雙邊談判。黃介正說明，各國要求皆有不同，台灣須完成所有雙邊談判，才能被納進加入CPTPP的考量中，綜上兩要件，國民黨並不認為，加入CPTPP與福島食品進口台灣，有直接或重大關聯，或與日本擔任輪值國有必然聯繫。

至於中國是否將以開放福島食品交換加入CPTPP，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮上午於記者會表示，「「有關說法純屬造謠」。