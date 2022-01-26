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【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增5例本國籍員工染疫

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/26 14:24
【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增5例本國籍員工染疫

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布，今（26）日國內新增92例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為46例本土病例，其中遠雄自貿園區增14人最多，另有境外移入增46例，沒有死亡個案。

今日新增46例本土病例為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲；含桃園29例、高雄港區相關12例、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關2例、亞東醫院2例、台北房仲與圓山飯店廚師兄妹案相關1例。

【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增5例本國籍員工染疫【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增5例本國籍員工染疫

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境外移入個案為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(9例)、英國、加拿大及荷蘭(各2例)、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、法國、中國、瑞典、柬埔寨、越南、新加坡(各1例)移入；另23例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,503例確診，分別為3,475例境外移入，14,974例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計122例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
亞旭電腦
桃園
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店
宜蘭礁溪
亞東醫院

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