林秉樞施暴台灣立委高嘉瑜•涉8罪起訴　女方委任律師：若否認應續押

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北檢偵辦林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜等案，昨(25日) 依私行拘禁等8罪嫌起訴。高嘉瑜委任律師李永裕今天(26日)表示，林秉樞在事件曝光後持續恐嚇，若仍否認犯行，應繼續羈押。

林秉樞去年12月被羈押禁見兩個月，就在期滿前一個禮拜，偵查終結，遭檢方依法起訴。

李永裕26日上午在台北地方法院接受媒體聯訪時，做出上述表示。他說，新北地檢署起訴書已詳述林秉樞即使在案件曝光即去年(2021年) 11月29日後，仍持續恐嚇高嘉瑜，因而構成遭檢方聲押獲准的理由，如今案件偵結起訴，若林秉樞仍否認犯行，應有繼續羈押的必要。

中央社引述李永裕表示，高嘉瑜目前並沒有提出民事求償的打算，要的是讓林秉樞接受法律制裁，賠償問題都是其次。

針對新北檢新聞資料披露林秉樞指示同案女被告到高嘉瑜臉書發文恐嚇，以及在節目直播中張貼「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」等恐嚇留言，李永裕說，高嘉瑜對這名女子因遭林秉樞掌握私密影片而被脅迫犯案感同身受，將心比心而不予追究。

李永裕表示，當初有提供林秉樞散布其他被害女子猥褻照片的事證給檢察官，但檢察官昨天並未就散布猥褻影像部分起訴，是否為檢察官還在處理中或是遺漏，目前不得而知。

媒體問到，是否擔心林秉樞在法院審理時以有精神疾病為由抗辯。對此，李永裕說，法官是職業法官，判的案件非常多，絕對不會用這種精神上的理由、藉口幫被告脫罪。

高嘉瑜昨則表示，要特別感謝檢察官沒日沒夜的偵辦。相信未來經過法院抽絲剝繭，真相終會水落石出，也希望一切傷害到她為止、自己是最後一個受害人。

高嘉瑜也說，會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望能真正保護受害人的權益，讓加害者得到應有的懲罰。