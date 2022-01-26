桃園多條傳播鏈今再增確診　含遠雄自貿港、加貝爾幼稚園、龍潭山友　鄭文燦：私幼27日起可放春節連假

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）桃園疫情自爆發機場群聚後不斷延燒，桃園市長鄭文燦今（26）日證實，社區採檢站、遠雄自貿港區、私立加貝爾幼稚園和龍潭某山友相關都有新增個案，下午三點將統一對外說明。另外，因應陸續有幼童染疫，市內的私立幼兒園明（27日）起可提前放春節連假。

鄭文燦上午召開疫情說明記者會時指出，因應Omicron病毒傳播快，容易造成群聚感染，為保護社區安全，這兩日持續擴大匡列採檢，昨（25）日在社區採檢站篩檢3288位、遠雄自貿港區二採有2789位，而八德區私立加貝爾幼稚園2位幼童（姊妹）確診一案，該幼兒園全員篩檢，匡列86位居家隔離，擴大採檢664位，至於龍潭某山友部分，正追查感染源中，並針對接觸者進行匡列採檢。

鄭文燦說明，上述這些傳播鏈今日都有新增確診，相關個案資訊、疫調等將在下午三點進一步說明。

另外，由於幼童陸續傳出確診消息，市內的私立幼兒園明起可放春節連假，至於費用問題應按規定處理。

市府也將在八德、龍潭區增設各一處社區採檢站，加上原本的龍岡採檢站、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心、大園市民活動中心、蘆竹採檢站、三和天幕籃球場、桃園後火車站停車場、中壢區公民會館，共計13個臨時社區採檢站。

鄭文燦再次呼籲，與確診個案的足跡有重疊、出現疑似症狀或自覺有必要者，都應盡速就近採檢。