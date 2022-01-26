【賴清德鐵人行程】過境洛杉磯•AIT主席莫健登機迎接、 宏國官員獻花　視訊晤兩黨17議員•談台灣與美國經貿

副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯，駐美代表蕭美琴（前）、美國在台協會AIT主席莫健（右）登機迎接。（總統府提供）中央社... 副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯，駐美代表蕭美琴（前）、美國在台協會AIT主席莫健（右）登機迎接。（總統府提供）中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德出訪宏都拉斯，在美國洛杉磯過境24小時，美西時間25日透過視訊線上會晤17名美國國會議員。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。

賴清德率特使團經12小時飛行，美西時間25日上午6時30分左右抵達洛杉磯，駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）登機迎接。宏都拉斯駐洛杉磯總領事李維拉（Maria Fernanda Rivera）於機梯旁獻花。

副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯。宏都拉斯駐洛杉磯總領事李維拉（Maria Fernanda Rivera）（左）獻花。（總統府提供）中央社

賴清德過境美國，預計在洛杉磯停留24小時，於當地26日清晨6時30分啟程，再經6小時飛行，於宏都拉斯當地時間下午2時30分抵達。

賴清德此行以總統特使身分出訪友邦，準備前往宏都拉斯參加27日舉行的新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，有機會與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同台。

賴清德在洛杉磯下飛機不久，就透過推特（Twitter）用英文向美國友人問好：

「前往宏都拉斯的路上過境洛杉磯，非常高興來到這裡。 期待在美國的這一段短暫停留期間，與老朋友、新朋友見面。」

賴清德與特使團上午8時下榻位於好萊塢環球影城的希爾頓飯店，受到上百名僑胞歡迎。疫情下，賴清德以揮手代替握手，向戴著口罩的僑胞致意。

基於防疫考量，賴清德過境美國24小時都待在飯店內，但線上行程滿檔，安排了7場視訊會議會晤美國政要、1場與台灣僑胞會談。

他進入飯店僅休息一個小時，隨即在上午9時展開第一場與美國會議員視訊通話。上午總共會晤17名國會議員。

根據中央社, 包括聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）。加州具亞裔背景的聯邦眾議員如台裔的劉雲平（Ted Lieu）、華裔的趙美心（Judy Chu）、韓裔金映玉（Young Kim）均出席視訊會議。

來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）會後在推特貼文表示：

「今天我很榮幸主持台灣副總統賴清德訪美的第一場會談。 猶他州與台灣有許多交流，這是我在國會期間所一直努力加強推動的。」

與會的聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）推文表示：

「很高興加入匡希恆及台灣副總統賴清德參與的這場具有成效的會談，加強美國與台灣之間的關係。台灣是猶他州最堅強的貿易夥伴之一。」

莫健和蕭美琴陪同賴清德與國會議員會談。線上會談內容保密，府方僅公布影像。總統府副秘書長李俊俋向隨團記者表示，美國跨黨派議員關心台美貿易、中國的威脅等相關議題。

蕭美琴抵達視訊會議室前，被媒體問到今天第幾場視訊，她表示，賴清德從一早就開始視訊。被問到上午登機時，賴清德說變瘦了，蕭美琴表示，大家都在為國努力。

傳前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台一事，李俊俋說，有幾位眾議員有談到，眾議員、眾議院原本安排2月到台灣，但因疫情延後。記者追問有無確切日期，他說，目前還沒。

特使團在美西時間25日清晨6點35分左右抵達洛杉磯，隨即下榻位於環球影城旁的希爾頓大飯店（Hilton Los Angeles/Universal City）。飯店緊鄰好萊塢環球影城，距離好萊塢星光大道10分鐘車程。根據網站訂房資訊，專門接待貴賓的行政樓層最高房價一晚385美元（新台幣1萬772元）。

飯店周圍車道、大門與旗桿都掛上中華民國國旗，入住大廳掛紅色布條，用中文寫著「歡迎中華民國（台灣）賴清德副總統蒞臨洛杉磯」。

清晨攝氏8度氣溫下，天還沒亮，上百名台灣僑民已經在飯店外守候。人口約1000萬的洛杉磯地區疫情未解，單日新增確診2萬多人，賴清德在飯店前與僑胞打招呼，謹守防疫規範。

僑胞人人戴口罩，賴清德在車道下車之後，步行經過僑胞行列，在保持安全距離下，以揮手代替握手向20多個僑胞團體致意，合照時保持2公尺社交距離。

副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯，飯店外上百名僑胞手持國旗迎接。中央社記者

賴清德對媒體發表簡短談話，感謝僑胞為台灣付出。他說：「我代表蔡英文總統感謝僑胞，雖然人在美國、心在台灣，他們所做的各種努力與付出，非常有助於台灣在未來走入國際社會的路更加寬廣。」

中央社引述行政院政務顧問、旅美醫師林榮松表示，台灣的外交處境艱難，期待賴清德此行鞏固與宏都拉斯邦交，在國際舞台上有更多力量為台灣發聲。

林榮松表示，蕭美琴在美國政界受到歡迎，期待在蕭美琴的安排之下，賴清德於宏都拉斯有機會與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）互動，與各國元首見面交流。

美國媒體觀察，宏都拉斯是台灣目前僅有的14個邦交國之一，儘管中國政府施壓、官員放話要讓台灣邦交清零，但美國並不樂見宏都拉斯與台灣斷交，不願中國影響力深入有美國後花園之稱的中南美洲。

副總統賴清德25日首次率團出訪，將出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，這次出訪因應疫情特增防疫官。稍早賴副總統在專機上下第一道指令(下圖) ，請大家儘速休息，未來5天同舟共濟，把工作好好完成。

圖/（總統府提供）中央社

專機抵達美國洛杉磯過境，賴副總統將與美國政要進行通話或視訊會議；隨團的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）形容賴副總統此行是鐵人行程，專機落地後，緊接著就要和美國政要視訊，除了休息之外，賴副總統在機上也會看一些相關資料。

中美洲友邦宏都拉斯將於台北時間1月28日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，蔡總統指派賴副總統擔任特使，率團前往祝賀，訪團專機台灣時間25日上午11時啟程，展開6天5夜國是訪問行程。

賴副總統在專機上用過午餐後，透過機上廣播向隨團成員表示，為了讓這次出訪順利成功，外交部與特使團人員都非常辛苦，他感謝大家。

副總統表示，這次出訪，防疫是最優先考量，中華航空公司的機組人員全副武裝(下圖) ，用最完善的裝備提供服務，非常感謝中華航空機組人員。

賴副總統說，為了要防疫順利，衛福部桃園醫院副院長陳厚全隨團擔任防疫官，希望確保這次出訪能夠平安出國、也能平安回家，不給國內防疫工作帶來任何困擾。

副總統賴清德25日率團訪問宏都拉斯，他在專機上 說，餐點非常好吃，華航提供最好的服務。（總統府提供） 中央社