〈時評〉蔣經國終結威權體制？

經國七海文化園區1月22日正式開幕，以七海寓所和蔣經國總統圖書館等設施延續園區過往歷史文化脈絡，同時結合周遭劍潭山及七海潭自然美景。中央... 經國七海文化園區1月22日正式開幕，以七海寓所和蔣經國總統圖書館等設施延續園區過往歷史文化脈絡，同時結合周遭劍潭山及七海潭自然美景。中央社

威權時代選擇站在統治者蔣經國旁邊當7年貼身秘書的馬英九， 在一月二十二日的「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」 開幕活動中，毫不客氣將「出身威權體制，卻能以大智慧、 大勇氣親手終結威權體制」作為蔣經國的「歷史定位」！

對於馬英九的造神，吾人必須不客氣提醒： 個人站在不同角度看歷史人物，固然可以有所好惡取捨， 但睜眼說瞎話絕對是禁忌！

馬英九說蔣經國「出身威權體制，卻能以大智慧、 大勇氣親手終結威權體制」，有高明的心機、有刻意的剪接、 有騙人的謊言──

因為任何人都無法決定自己的出身，說蔣經國出身威權體制， 為蔣經國尷尬的出身解套，心機確實高明！

透過刻意的剪接，蔣經國在「出身威權體制」與「 親手終結威權體制」之間，長期掌控威權體制、 浸淫威權體制的真面目完全看不見了！

至於說蔣經國「以大智慧、大勇氣親手終結威權體制」， 當然是騙人的謊言！

首先，在那一切的一切都是蔣經國說了算的年代， 蔣經國如果有大智慧、大勇氣，那馬英九盛讚的解嚴（1987年7 月15日），沒在蔣經國變蔣總統（1978年5月20日） 的當下，也總該在三、五年內實現吧？怎麼會拖了九年多才發生？ 解嚴是出於蔣經國主動的大智慧、大勇氣， 還是被動的大環境的沛然莫之能禦，還用說嗎？

其次，台灣的「威權體制」，如骨牌一個個倒下解構的時間序是：1 986黨外人士衝破黨禁的藩籬（ 當然不是出諸掌權的蔣經國之主動推動）、民進黨誕生，1987解 除戒嚴，1988解除報禁，1991「萬年老表」 終結四十三年的任期、全部「被退職」，1992警總走入歷史，1 996全民直選總統、威權體制終結！

綜上，1988年1月13日病逝的蔣經國，充其量只見證到黨禁、 戒嚴、報禁等威權體制的走入歷史。兩任總統都是靠「老表」 選出來的蔣經國，連「萬年老表」這個「威權體制」 的共犯結構都沒有拆除，有何資格談「終結威權體制」？

相形之下，接棒蔣經國的李登輝， 雖一直飽受舊權貴反動勢力的掣肘，在登上總統寶座後， 配合社運團體，不到三年半的時間，已成功拆除「萬年老表」這個「 威權體制」的違章建築！透過1996的第一次全民直選總統， 更讓台灣走完「終結威權體制」的最後一里路！要說「 終結威權體制」，社會力加李登輝才配，那輪得到蔣經國？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）