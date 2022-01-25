一秒到國外！新光三越首座Outlet試營運　精品全年3折50個品牌獨家進駐南台灣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)新光三越首座outlet「SKM Park」亮相！將進駐約220家店舖以及50個獨家品牌，不用出國也可以買到三折的時尚精品，另還有美食餐廳及虛擬實境樂園，將於高雄1月26日起試營運。

SKM Park佔地達8萬7千平方米，讓顧客有置身國外的氛圍，進駐Coach全年3折起、Montblanc高雄獨家期間限定店、Salvatore Ferragamo高雄獨家期間限定店、AllSaints高雄獨家店等。

運動品牌導入全台最大outlet店，如adidas、NIKE、PUMA Outlet。其中，adidas Outlet為全台商品款式最多最齊全、最新高雄風格的Outlet店，面積達385坪，集結Originals、NEO、StellaMccartney等上千款聯名款系列，全年35折起。

經典專業品牌包含全台獨家頂級相機品牌Leica、日本知名縫紉機品牌Brother，居家生活品牌全台獨家的BBL Premium、百年瑞典精品家電Electrolux、韓國家居及兒童家具第一品牌iloom，南部獨家的德國精品餐廚鍋具WMF、法國頂級鍋具Le Creuset、國民嬰童商品品牌麗嬰房、高雄獨家登場THERMOS，還有媽媽們最愛的Harrods獨家期間限定店、Nespresso、GMP Kids、Rookie，以及全台最大Lock & Lock outlet等。

SKM Park規劃各式娛樂設施和生活主題場館，包括全台最大首座占地約300坪的5G獨立專網場域VIVELAND VR 虛擬實境樂園，首次結合VR商品販售與VR體驗唯一店型，打造五大體驗區：親子體驗區、走動式體驗區、電競區、多人設計區、VR劇院，透過虛擬實境探索未知想像的一切。

「鈴鹿賽道樂園」獨家擁有戶外卡丁車賽道和大人小孩都能暢遊的遊設施，是世界F1賽車日本站的鈴鹿賽車場及主題樂園是唯一在海外授權經營的主題樂園。大魯閣棒壘球打擊練習場全新打造統一獅形象店裝，擬真球員休息室拍照打卡區，以及變化球發球機，讓您化身明星球員，擊出高分好球！另外當然不能錯過滾吧，南部獨家夜店風保齡球館，以及健身工廠、肖跳等。

餐廳部分，老饕必吃大師兄銷魂麵舖獨家在SKM Park開出高雄首店，繼光香香雞則引進南部獨家的湯滷味還有春水堂、頂呱呱、Burger King、瓦城泰式料理以及後續開幕全台首間二代店的添好運；另外，還有園區內的傳統日式文化象徵的藏壽司，將加碼釋出「藏壽司X鬼滅之刃」限店滿額贈！

為歡慶SKM Park試營運，即日起至2/6(日)推出首12日限時優惠，申辦SKM Park貴賓卡免門檻，超多優惠讓您輕鬆享有。2/7(一)起，持當日消費1,000元發票及本人證件，即可至1F服務中心辦理成為SKM Park貴賓卡會員，享有完整會員權益，申辦成功即可領取500點會員點數； 1/26(三)-2/6(日)，首12日天天推出會員卡友禮，當日消費達指定門檻即可兌換指定金額電子抵用金、Panasonic負離子吹風機、OSIM按摩摩髮梳、樂扣樂扣積木耐熱玻璃保鮮盒餐袋組等優質好禮。

為迎接試營運登場，SKM Park帶來高質感藝文表演饗宴，為了陪伴民眾迎接新的一年，特別邀請由南台灣各縣市優秀的管樂老師所組成的高雄市管樂團KCWO帶來精緻的管樂演出、舞工廠踢踏舞團展現精湛俐落的踢踏舞表演、狗屎運爵士大樂團以爵士鼓、電鋼琴帶來獨特的音樂饗宴。

SKM Park營業資訊

地點：806高雄市前鎮區中安路1-1號

電話：(07)796-9999營業時間：

週一到週四11:00-21:30

週五/例假日前一天11:00-22:00

例假日10:30-22:00