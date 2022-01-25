基金會與建設公司共同捐贈2千萬元 給新北市好日子愛心大平台

幼幼慈善基金會和愛山林建設公司，結合東森電視「 Good Day有愛大聲唱」公益演唱募款所得， 於25日共同捐贈2千萬元給新北市好日子愛心大平台， 由侯友宜市長代表受贈，該筆款項將作為弱勢家庭關懷、兒少自立、 育兒寶貝袋及獨居長者緊急救援和居家安全服務之用。

愛山林建設公司董事長祝文宇表示，2年來受疫情影響， 許多弱勢家庭及兒少生活艱困，為響應侯友宜市長「 好日子愛心大平台」的號召，與東森電視董事長張高祥、 幼幼慈善基金會等合作，利用2021年歲末之際， 在捷運先嗇宮旁的廣場辦理「Good Day有愛大聲唱」擁抱好日子公益演唱會， 號召善心人士凝聚愛的力量，並將募款所得1千多萬元， 加上個人補足2千萬元，合力捐給新北市， 希望能幫助弱勢家庭與孩童。

幼幼慈善基金會董事長孫嘉蕊則表示，基金會秉持「 幼吾幼以及人之幼」的精神，成立才短短一年多， 原希望一年募款一千萬元來幫助弱勢， 沒想到社會有愛心的人真的很多，去年共募到5倍的一千萬元， 其中一千萬幫助宜蘭的慢飛天使，一千萬幫助雲林的遲緩兒， 還有一千多萬元用來幫助受到疫情影響的單親家庭， 共2千多個個案。基金會會持續幫助弱勢。

侯友宜表示，政府資源有限，感謝幼幼基金會、 東森電視及愛山林建設的善心義舉，這筆款項將運用在育兒寶貝袋、 少年自立暨發展扶助服務、愛兒包、 課後安心社區照顧及獨居長者緊急救援及居家安全服務等方案。 侯友宜也說，新北市是一個最有愛心和溫度的城市， 匯聚了許多善人、善事和善業， 好日子愛心大平台已媒合善款11億151萬1,133元， 物資市值24億4,750萬539元，合計35億4, 901萬1,672元，累計有2,233萬8,144人次受益。