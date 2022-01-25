新北市照顧弱勢生三餐溫飽 寒假持續守護孩子營養及健康

好日子愛心大平台有八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯讓有需要的孩子領取餐點(照片來源：新北市政府提供 / 資料照) 好日子愛心大平台有八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯讓有需要的孩子領取餐點(照片來源：新北市政府提供 / 資料照)

新北市寒假期間持續提供「幸福晨飽」 早餐補助照顧學生，透過結合超商早餐券、學校自設廚房、 學校鄰近配合早餐店及學校合作社多元方式提供餐點。 國中小低收入戶學童不論寒假是否到校，均提供50元午餐券， 預計約6千名學生受惠。學生遇突發需求， 更可利用新北市幸福保衛站至四大超商，以及八方雲集、 梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯免費領取餐點， 新北市守護孩子全年無休不打烊。

新北市教育局表示， 弱勢學生的健康成長及餐點需求一直是新北市長期重視的議題， 寒假期間學生參加學校線上辦理活動或課程視為實際到校上課， 會持續提供孩子早餐補助措施，低收入戶學童不論是否到校也提供5 0元午餐券，希望藉由學校及社會多面向的協助及溫暖關懷， 提供學生及時扶助。

白雲國小小芸(化名)為單親家庭，家中另有祖父母需要照顧， 班級導師了解孩子家庭情況後協助申請早餐補助。 小芸平時上學前到超商兌換餐點帶至教室享用， 補充營養後帶著滿滿活力展開一天學習生活。小芸的父親表示， 感謝這項補助在寒假不間斷，讓孩子獲得充分營養， 也讓自己不用擔心孩子早餐問題。

沙崙國小小明(化名)為低收入戶， 導師特別留意其家中情形並協助申請早午餐補助， 小明在學期間到合作社領取早餐， 寒假期間則利用午餐券至超商兌換領取暖呼呼美食，小明說， 很謝謝老師的關心，讓他不用擔心早午餐問題， 而且這學期還獲得了進步獎！

教育局強調，除了幸福晨飽及午餐補助外， 新北市幸福保衛站加入好日子愛心大平台，提供18歲以下學童若家 庭突遭變故，不需審核任何證件，只需填寫基本資料，即可至新北市 7-11、全家、萊爾富和OK四大超商、八方雲集、 梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯免費領取餐點，可選取主食餐點包含飯、 麵、水餃及麵包等及飲料1份， 疫情期間更提供加倍取餐及餐食外帶的服務。

教育局長張明文表示，新北市照顧弱勢學子與家庭，除了早、 午餐補助外， 提供孩子溫飽的幸福保衛站也負起主動關懷通報的功能， 由門市員工通報資料至市府高風險家庭服務管理中心， 啟動後續協助機制，自從102年實施至今已經累計4萬多人次受惠 ，成為新北學子求學過程中堅強後盾，守護孩子的健康與成長。

新北市寒假持續守護孩子營養及健康。(照片由新北市政府提供 / 資料照)

新北幸福保衛站結合四大超商與愛心店家共同守護孩童。(照片由新北市政府提供 / 資料照)