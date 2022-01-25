走春不忘防護！奇哥春節限定活動　滿額贈比得兔品牌限量禮

喜迎金虎年，為家裡寶貝準備好新衣了嗎？寶寶的第一個朋友-奇哥，即日起推出「福虎生風迎新年」春節活動，首波主打服飾任選滿件再享9折優惠，並推出走春必備防護組合，歡聚期間防疫也不停歇；第二波活動也將於下週開打，期間單筆滿額並含任一比得兔商品，還可獲得比得兔神秘小禮。

隨著農曆新年將至，奇哥推出兩波春節活動，首波從即日起至1/26(三)，為想幫寶貝購入新衣的媽咪推出童裝折扣：單件最低55折起，任購滿三件可再享95折、滿五件再享9折；第二波活動緊接於1/27(四)至2/6(日)開跑：凡購清潔、哺育、寢具類商品，皆可享任選兩件8折、任三件75折的優惠；此外，購買費雪美高系列指定商品，還能以$799加購原價$1,299的八十片積木袋。

除了歡慶新年，面對近日國內疫情升溫情形，奇哥推出多款防護組合優惠，像走春必備的「比得兔造型背包＋抗菌潔手呵護組」活動價$1,190(原價$1,730)、易攜好洗的「矽膠摺疊碗+可拆式收納圍兜+多功能不鏽鋼餐夾組」活動價$790(原價$1,260)；讓爸媽帶著家中孩童外出拜年時，也能時時注意防護，盼春節團聚期間，防疫也能不停歇。

另值得注意的，凡於第二波春節活動期間，單筆消費滿$2,500，並含任一比得兔商品，即可獲得比得兔神秘小禮，採限量且隨機贈送，喜歡比得兔的媽媽們，千萬別錯過本次機會囉！