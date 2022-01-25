旅遊泡泡破了！帛琉疫情警戒升至三級　台灣旅行社宣布退費不收5％補償費

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)指揮中心指揮官陳時中今(25)天宣布，帛琉旅遊疫情警戒提升到第三級，入境檢疫比照其他國家入境旅客。

Omicron來勢洶洶，帛琉近7天每天平均新增72例確診個案，累計651例確診，昨天也驗出2名帛琉入境旅客確診，中央流行疫情指揮中心自20日起已加嚴帛琉泡泡檢疫，所有入境旅客須於集中檢疫所隔離5天。

陳時中今日在疫情記者會宣布，帛琉即日起帛琉旅遊疫情升到第3級，跟其他國家一樣，入境管制方式也比照辦理，帛琉相關航班，1月29日已經取消，2月2日至5日仍維持航班，依照合約來處理。

觀光局昨日公布退費措施，考量帛琉當地旅遊風險已提升，針對退費旅客，旅行社可扣除必要費用後，向旅客收取不超過5％的補償費用。

KKDAY表示，將僅扣除已代繳行政規費及已支付必要費用，其餘款項KKday將全額退回、不收取任何費用。即日起自帛琉入境台灣的旅客於航班落地後將全面PCR採檢，並直送集中檢疫所檢疫5天，之後9天進行加強版自主健康管理，在加強版自主健康管理期間的第13~14天進行快篩，並需再做一般的自主健康管理7天，共21天，KKday將提供所有旅客自檢疫所返家專車接駁服務，並贈送防疫解憂禮盒一份。