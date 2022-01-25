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年後想打追加劑？第21期公費疫苗平臺1/26起預約　2/7起施打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/25 15:14
第21期COVID-19公費疫苗平臺於26日上午開放預約，提供給「完整接種間隔滿12週的18歲以上」民眾，依年齡分流預約。（示意圖/新北市...

第21期COVID-19公費疫苗平臺於26日上午開放預約，提供給「完整接種間隔滿12週的18歲以上」民眾，依年齡分流預約。（示意圖/新北市...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（25）日宣布，第21期COVID-19公費疫苗平臺將於26日上午開放預約，提供給「完整接種間隔滿12週的18歲以上」民眾，依年齡分流預約，預計2月7日至13日施打。

因應國內本土疫情升溫，，為提供多元疫苗預約管道，加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平臺第21期將提供「2021年11月21日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，依照年齡區分為3階段分流預約，施打時程為2月7日至13日。

  • 預約分流時程：
  1. 65歲以上：1月26日上午10時至1月27日下午4時。
  2. 50歲-64歲：1月26日中午12時至1月27日下午4時。
  3. 18歲-49歲：1月26日下午2時至1月27日下午4時。

指揮中心說明，民眾可於1月25日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。

至於已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

指揮中心提醒，預約平臺第21期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。

另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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