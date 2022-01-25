國立台灣美術館限量虎年版畫免費送　新春系列活動入館贈福袋及紅包袋

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)位於台中的國立台灣美術館今年將於1/28及29日舉行「福虎生豐—虎年年畫特展版印年畫抽獎送」活動，贈送限量版印年畫給民眾，讓更多人認識版畫之美。

國美館將於1/28及29各推出兩場次抽獎活動，分別為09:00~11:00、13:00~15:00發放抽獎券，11:10、15:10進行抽獎，獎項包括現正於中華民國第37屆版印年畫「福虎生豐－虎年年畫特展」中展出的委託創作作品：劉錫權《如虎添翼》及江賢二《金樽21》，以及6件首獎作品：金炫辰《福虎生豐》、江芷萱《福虎圓滿》、林淑芬《福虎生豐》、柯巧惠《春光春色源春意 虎將虎年揚虎威》、楊紋瑜《虎迎新》及呂妍慧《歡虎雷動》。

國美館將於除夕、初一休館，大年初二開館迎春將推出「福虎生豐—新年走春趣」新春系列活動，上午入館民眾將有機會獲得限量福袋及紅包袋，下午安排「happy虎- 歡添喜氣音樂會」。

年節的最後將在2/12推出「福虎生豐—藝起慶元宵」活動，新春期間也針對親子團體推出《蠟染映春：多元文化中的節慶樣貌》春節親子活動及『WHO怕虎？-說虎事迎虎年』繪本故事劇場，並有多檔精彩展覽展出中，展覽及活動詳情可參考國美館官網。



楊紋瑜《虎迎新》在傳統習俗上“老虎”是可以避邪保平安，更是被人們視為吉祥物、鎮煞之寶，所以戴上虎頭帽可以辟邪保平安，護佑孩子健康成長，希望新的一年大家能像老虎一般強壯、平安、健康。



林淑芬《福虎生豐》畫面以臺灣石虎、苗栗油桐花、馬拉邦山楓葉、大霸尖山組合而成。全以臺灣苗栗在地景物為吉祥意象，翻轉了傳統年畫的節慶符號。石虎懷抱平安球，咬著福餅，象徵虎年來平安來，福氣來，祈求虎年到來人民可以平平安安，福氣安康。

盛開的油桐花代表大地春回，欣欣向榮。楓取為諧音豐，代表豐收，豐盛。大霸尖山是原住民的聖山，屹立群山中，堅毅而神聖，以祈求臺灣人民堅強，並且抗疫成功。



江芷萱《福虎圓滿》整體造型以圓中圓來象徵團圓、圓滿的喜慶之意，在疫情年代中更有團結之意，主角老虎圍繞著各種姿態的老虎們歡樂互動，重回活潑生氣，畫面中的蝙蝠、蝴蝶象徵幸福、福氣，元寶及連錢文飾以表經濟的復甦、財源廣進，魚、如意、牡丹花卉等，代表年年有餘、萬事如意之意。

江賢二《金樽21》命名以臺東金樽因海灣形似酒杯，故名金樽。江賢二在此居住十餘年，長期和自然、生活的對話，綿延發展為新的創作語彙。藝術家將藍色基調的方形畫紙佈置於畫面中央，再覆綠、紅、粉紅圓形印記，層層交疊及撒落的色彩，映現了盎然生機。本作品由油畫轉為版畫後，仍保留了原作細膩的色彩和立體質感。

以上圖片由國美館提供