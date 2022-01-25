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【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/25 14:38
【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增38例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，4人與高雄港相關、2人為機場手推車相關、1人與台北房仲相關、1人與聯邦銀相關、1人與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店有關、1人為境外移入個案接觸者，另有3位感染源不明的桃園個案。

【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案
【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為8例男性、17例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自加拿大(5例)、美國、泰國及印度(各3例)、日本(2例)、奈及利亞、瑞典及中國(各1例)移入；另6例調查中。入境日介於今(2022)年1月11日至1月24日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,411例確診，分別為3,429例境外移入，14,928例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18216-18218，再次採檢為陰性，改判排除)，累計122例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
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