俄烏邊境緊張 北約戰機、戰艦進駐東部成員國基地

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著烏克蘭邊境駐紮的俄軍已經突破10萬，加上美歐俄談判陷入持續僵局，北大西洋公約組織(NATO)成員國已開始思考要如何應對，部分國家開始將戰機與戰艦調往與俄國接壤的基地，美國則宣布已讓8,500名士兵進入戰備狀態，隨時可派往歐洲。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)昨(24)日指出，情勢惡化已迫使北約各國必須強化集體安全機制。北約已在研議派出額外戰鬥部隊，以鞏固2014年克里米亞被俄國併吞後，防務獲強化的俄國鄰國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭。

現階段，丹麥已派出一艘戰艦巡弋波羅的海，四架F-16戰機則被調往與俄國毗鄰的立陶宛。西班牙已提出派戰艦進入黑海，並調派颱風式戰鬥機協防保加利亞。荷蘭也將派出F-35戰機進駐保加利亞。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則說，法軍已準備好接受北約指揮，並配合進駐羅馬尼亞提供協助。

美國五角大廈發言人柯比(John Kirby)則表示，8,500名美軍兵士已進入警戒待命狀態，北約宣布啟動反應部隊(NRF)，就可隨時派往歐洲，杜魯門號航空母艦(USS Harry S Truman)的航母戰鬥群現已加入地中海地區的巡邏行動，這也是自冷戰結束後，首次有完整的美軍航母戰鬥群加入北約指揮鏈。

面對北約的軍事調動，俄國譴責西方各國「造謠」與挑動地區緊繃神經，並在黑海地區動員超過100艘船艦、1萬名士兵與多艘兩棲運輸艇進行大規模軍事演習，連波羅的海艦隊的部分軍艦都被調往黑海。白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)也表示，因應烏克蘭在邊境增兵，他也將派遣部隊至邊境。

不過也有專家分析認為，西方各國高估了俄軍在邊境的動員情形，數名未具名的法國官員甚至向媒體透露，已有跡象顯示俄國正準備退讓，只是狀態仍不明朗。