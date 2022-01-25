響應歐美抵制北京冬奧　民調：5成2台灣人支持不派官員出席

土耳其在野未來黨11日在安卡拉的記者會中呼籲政府 外交抵制北京冬奧，現場布置灑滿鮮血的奧林匹克五 環標誌，象徵中國人權問題令人憂心。 土耳其在野未來黨11日在安卡拉的記者會中呼籲政府 外交抵制北京冬奧，現場布置灑滿鮮血的奧林匹克五 環標誌，象徵中國人權問題令人憂心。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）北京冬季奧運進入最後倒數，國際抵制冬奧聲浪未歇，而一份台灣民調指出，逾半台灣民眾支持台灣跟進美國，不派任何官方代表與會，表達對中國在新疆種族滅絕暴行的抗議，抵制北京冬奧。

台灣民意基金會今（25）日公布「2022 年1 月全國性民意調查摘要報告」，調查涵蓋民眾對Omicron本土疫情、高端疫苗、貧富差距擴大、新竹縣市升格合併、福島食品進口支持與否、以及台灣官派代表出席北京冬奧的看法。

北京冬季奧運將於2月4日至2月20日舉行，台灣目前有4人在滑冰、雪橇、滑雪3個項目取得資格，也是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。教育部次長兼體育署長林騰蛟日前表示，這次將依據以往情況，不派官方代表參與，由中華奧會率團前往，台灣代表團規模為14至16人，包括教練3人、醫護團2人及行政人員5人。

民調詢問：「一般說來，您是否贊成台灣比照美國，只派運動員參加比賽，以抗議中國在新疆迫害維吾爾族人的惡行？」結果指出，受訪者21.4%表示非常贊成，30.4%還算贊成，17.1%不太贊成，12.9%一點也不贊成，10.6%沒意見，7.6%不知道、拒答。換句話說，五成二受訪者贊成比照美國，只派運動員參加比賽，以抗議中國在新疆迫害維吾爾族人的惡行，三成反對。



（台灣民意基金會製表）

上個月，美國政府宣佈抵制2月北京冬季奧運，不派任何官方代表與會，但運動員仍將參加比賽，理由是「抗議中國在新疆持續進行種族滅絕和反人類罪行」，引起國際關注。

游盈隆說明，台灣主流民意一方面明確反對中國在新疆迫害維吾爾族人的重大惡行，一方面間接呼應美國為首的自由世界表態抵制北京冬奧的行動，和蔡政府對抵制北京冬奧的一貫舉棋不定、諱莫如深，形成強烈對比。

至於民調觸及的另一項議題－日本福島食品開放與否態度，則出現較大的變化。最新民意調查顯示，受訪者有三成九支持蔡政府開放日本福島及周邊四縣市農產品及食品進口，五成五不支持。比較最近兩次民調結果，一次是2020 年9 月，一次是2022 年1

月，可以發現，支持開放日本福島及周邊四縣市農產品和食品進口者增加10.5 個百分點，反對者減少10.9 個百分點，游盈隆認為是一項大翻轉。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022 年1 月17-18 二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1083 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。