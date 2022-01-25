防疫再超前！台北福華歡慶虎年 首推專屬客房安心圍爐

儘管疫情警戒尚未升級，台北福華大飯店仍搶先加強自主防疫，首度開放讓民眾於專屬套房內圍爐享用年夜飯，即日起推出「福虎團聚安全用餐」專案，僅需加價少許費用即可預訂除夕及大年初一的晚餐時段，以外帶獨立包裝的方式將年菜送至消毒過的客房包廂，從送餐方式到用餐期間的任何需求皆有飯店一條龍式的完整服務；讓在疫情變化下仍想於飯店內團聚用餐，但又有安全防疫考量的消費者都能享有如此安心與尊榮禮遇的年夜飯體驗！

「福虎團聚安全用餐」專案適用於2022/01/31(除夕)及2022/02/01(初一)兩日晚餐時段的下午四點半至晚上九點，除了啟動特殊獨立的外帶模式，飯店也會根據不同的用餐人數提供6人以下或7-10人的客房包廂以及提供所有需要的餐具、煮水壺、飲用水及茶包等用品，已預訂飯店內用圍爐、預購外帶年菜或是還沒訂購年菜但又想在飯店團聚用餐的民眾，僅需加價NT$1,500起即可盡情享用專屬套房內的客廳空間及專人服務。

台北福華大飯店總經理Mr. Richard Saul表示，飯店預購外帶年菜的組合雖然早在一個月前就幾乎銷售一空，內用圍爐也一位難求，但身為一間國際化的五星級飯店，更應該走在防疫政策的最前線，並於第一時間主動消除顧客的顧慮，因此即便目前政府尚未發出三級警報，飯店也仍為顧客設想，搶先提供貼心服務，首度於除夕及大年初一開放專屬客房，免除客人對集體用餐的疑慮，提供給享用五星年夜飯也同時希望兼顧安全防疫的消費者一個既特別又安心的用餐體驗，也歡迎還沒準備團圓飯的民眾前往預訂此專案。

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