【冷颼颼的春節】吳德榮：強冷空氣小年夜報到　低溫探10度

30日(周日)強冷空氣南下 ，晚間至31日晨冷空氣最強，平地最低氣溫下探10度。 30日(周日)強冷空氣南下 ，晚間至31日晨冷空氣最強，平地最低氣溫下探10度。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（25）日東北季風持續影響，北部及東北部天氣有涼意，以及局部短暫陣雨，27日（週四）東北季風減弱，29日（週六）鋒面通過及東北季風增強。氣象專家吳德榮提醒，30日(周日)強冷空氣南下 ，晚間至31日晨冷空氣最強，平地最低氣溫下探10度，但模式仍有不確定性，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部有零星飄雨的機率；冷空氣很弱，北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。北部氣溫15至20度，中部16至25度，南部16至27度，東部16至26度。

26、27日天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。

但到了28日(週五)「南海低壓」的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展。29日「鋒面」挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

30日(小年夜)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾。30日晚至31日(除夕)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

除夕至初一(1日)白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」加成，初一晨平地再挑戰10度最低氣溫。初一白天回暖；初一晚鋒面接近、2日(初二)鋒面影響，天氣再轉變。

吳德榮強調，據美國(GFS)模式模擬，週五、六南海的水氣通過巴士海峽，對台無影響；之後兩波鋒面間幾無空檔，與歐洲模式有顯著差異。即然本期各國模式因理論限制而有較大的「不確定性」，應密切觀察最新模擬，再作調整。