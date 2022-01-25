亞旭電腦群聚累計102人　桃園最新足跡曝光

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）遠雄自貿園區群聚染疫數已破百，有鑑於社區風險仍然存在，桃園市府公布確診個案在1月7日至22日相關公共場所足跡，提醒如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，有疑似症狀者請儘速撥打防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸）。

桃園疫情自爆發機場群聚後，不斷擴及至聯邦銀行、西堤等社區群聚，還延燒進遠雄自貿園區，亞旭電腦公司2名菲律賓籍移工（案18219、18220）1月9日到中壢西堤餐廳用餐，由於用餐沒落實實聯制、沒訂位，因此未被衛生單位匡列採檢，直到出現疑似症狀才於21日確診，經擴大匡列採檢，今天再新增2名確診者，遠雄自貿港區目前累計102人染疫。

雖然目前相關接觸者已被緊急匡列採檢，但社區風險仍然存在，為確保社區安全，指揮中心指揮官陳時中呼籲1月10日起曾進出遠雄自貿園區，特別是曾前往加值園區，以及與亞旭電腦、鴻佰科技2家公司有過業務往來者，盡速前往社區採檢站採檢。

另外，桃園市府新聞處長詹賀舜也公布，確診者1月7日至22日相關公共場所足跡，包括1月7日至10日及1月17日至20日曾至桃園文昌公園；1月9日傍晚至中壢區RJ Supermart；1月10日下午至桃園區ATT筷食尚、搭乘桃園客運5022路線、星巴克南崁門市；1月12日晚間至漢堡王台茂店、大潤發平鎮店；1月13日中午至楊梅區珍香飲食店、晚間至全聯龍潭中正店；1月14日及22日至台灣番鴨牧場富國店；1月15日晚間至億客成生鮮超市菓林店；1月16日至全家超商蘆竹山海店、傍晚至全國食材廣場南崁長興店；1月16日至20日及1月22日曾至7-11航祥門市；1月16日至21日曾至1983平價小館；1月16日至20日中午至家樂福便利購桃園寶山店、傍晚至春成豬腳飯；1月16日至22日傍晚至7-11機場門市。



足跡亦包括1月17日至i hotel中壢旗艦館、藝田攝影沖印店、中午至蘆竹區想想嚴選平價牛肉麵；1月17日至21日早上至7-11新台茂門市、傍晚至大園區藤哥五星級便當；1月18日上午至家樂福桃園店、晚間至觀音區霸味薑母鴨；1月19日中午至正一排骨南崁旗艦店；1月19日及21日晚間至大園區北港自助餐；1月20日至圭記蔬果量販龍潭大昌店。



1月21日至萊爾富桃縣桃竹店、中午至大戶屋桃園台茂店、傍晚至全聯觀音中山店；1月22日至全聯龍潭北龍店、中午至永豐銀行北桃園分行、下午至桃園區懷珍饌精緻涼麵、亞仙烘焙坊越南麵包大園總店及龍潭區橋頭老麵店、傍晚至全聯桃園中正店、晚間至7-11忠愛莊門市。



詹處長提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

而目前桃園自1月24日至26日共開設11處社區臨時採檢站，與遠雄自貿港區具有地緣關係的社區採檢站為三和天幕籃球場、大園市民活動中心、蘆竹採檢站等3處。另與移工生活熱區相關者，為桃園後火車站停車場、中壢區公民會館2處，其餘尚有龍岡採檢站、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心等6處，民眾若有足跡重疊、或認為有必要，都請儘速前往各社區採檢站採檢。