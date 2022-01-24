【西安解封】32天動態清零 持綠碼可自由出行

歷時32天，中國陝西省西安市終於在今（24）日迎來解封。（圖／picture alliance) 歷時32天，中國陝西省西安市終於在今（24）日迎來解封。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）歷經32天，中國陝西省西安市降為低風險地區，西安市疫情防控指揮部辦公室日前宣布，今（24）日起有序回復日常生活、生產，民眾持「綠碼」可離市。

2021年12月23日，西安封城執行清零政策，全程封鎖，至今年1月23日屆滿32日，西安市疫情防控新聞發布會19日宣布，實現「社區動態清零」，進入疫情收尾階段，多個行政區陸續解封。昨（23）日疫情防控會指出，該市全區解封前24小時內，需全員核酸檢測。

西安市疫情防控指揮辦公室今日表示，即日起該市降為低風險地區，可有序恢復正常生產、生活，出行只需持有一碼通的「綠碼」，無需離市證明。

此外，其他低風險地區進入西安市，持有48小時核酸檢測陰性證明，即可將西安一碼通轉為「綠碼」通行。若來自中高風險地區，則需自費統一集中隔離。西安疫情指揮辦公室呼籲市民如無必要，不要前往中高風險地區。

商場、超市等店面可恢復營業，餐飲店家可提供內用，但需落實人數管理與座位隔離。風景區、劇院等公共場所開放也需落實人數限制、預約等相關措施。

聚會仍有人數限制，家庭聚餐不超過10人，縮小規模，以「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」為原則。若有承辦5桌以上宴會等活動，則需向屬地社區居委會或村委會報備。

大眾交通全面復運，各級黨政機關、企事業單位也恢復辦公。封控區及管控區在未解封前，仍嚴格依照規定落實防疫。