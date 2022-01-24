臺虎精釀UNIQLO重磅打造首支聯名酒款迎新春　台灣限定通路上市　

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀過年特別企劃跨界與全球知名服飾品牌UNIQLO重磅聯名合作，推出一系列以「 虎 Cares U」聯名企劃主題的商品，打造全球第一支UNIQLO聯名酒款，即日起於全臺限定通路上架。

「 虎 Cares U」，每一天都由U做主

現代人工作忙碌、生活節奏快速，加上過去的一年疫情的衝擊下，人與人之間的距離逐漸被拉開，各種壓力、負面情緒也隨之而來，有時候面對家人朋友的關心時愛在心裡口難開，或時常為了迎合他人期待、Care旁人的眼光，而被迫壓抑自己真實想法的窘境。

臺虎精釀與UNIQLO，融合雙方品牌名稱「虎」與「U」，發展出「 虎 Cares U」聯名主題，期許大家秉持老虎勇猛、凡事不受限的臺虎品牌精神，如老虎般生活、突破工作中的束縛，從虎年開始勇敢表達家人朋友的愛意，Care、珍惜身邊所愛的人事物。

「 長島冰啤UNIQLO聯名款 」帶勁9.99趴讓你放飛自我、不再壓抑自己

聯名酒款選用臺虎最經典調酒系「長島冰啤」，以100％自然發酵的9.99%高酒精濃度，配上檸檬清新香氣，酸甜而又輕盈，讓帶勁的啤酒風味洗滌過去一年來的辛勞點滴，期許大家從虎年開始百分之百地「做自己」、多Care自己一些，在工作、生活上都能放飛自我、不再壓抑，用最真實的情感表達自己、享受人生。

酒款包裝設計以UNIQLO經典品牌視覺棋盤格為發展，傳達生活就像棋盤格，不同的出發點有不同的挑戰障礙的意象，搭配高質感紅金色呈現年節感氛圍，以及特別於包裝設計加入彩蛋巧思，在五款瓶身上分別藏入「虎」、「年」、「行」、「大」、「運」各一字吉祥話，迎接虎年到來大家虎氣滿滿、Chill嗨嗨。

過年期間限定「UTme!」，虎年招財、好運必備單品

「UTme!」是在UNIQLO實體門市中，讓顧客可隨心所欲選擇喜歡的圖騰打造自己的個人專屬T恤或托特包的客製化服務。本次臺虎與UNIQLO合作的UTme!聯名企劃，設計是以臺虎品牌意象又猛又萌的老虎，結合過年招財金元寶、麻將、象徵大吉大利的桔子的元素，將老虎變裝化身為春節最可愛的招財、開運吉祥虎，是過年期間虎力好運、發大財、好手氣最蝦趴的必備單品，讓你虎力大發、財氣洋洋一整年。

「長島冰啤UNIQLO聯名款 」販售通路包含：7-Eleven 、全家、家樂福量販、家樂福超市、City’super、微風超市（微風南山、微風復興）、誠品（知味市集），若懶得出門，也可從「黑虎宅速配」訂購，享受酒水直送到府的尊榮服務。「UTME!」在UNIQLO 台北旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店同步獨家販售（UTme!印花T恤僅限台北旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店販售 ; UTme!托特包僅限台北旗艦店、ATT 4 FUN信義店販售）。