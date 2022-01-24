台北公布四大高風險場所　發1542封簡訊通知採檢

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)北市今(24)日針對昨日公布的確診個案擴大匡列，並發送1542筆細胞簡訊呼籲有症狀前往採檢。

台北市23日新增一起家庭群聚，為南港房仲業的哥哥（案18375）、圓山大飯店廚師的妹妹（案18396）及媽媽（案18441），足跡也已於昨日同步公布，今日北市衛生局特別將哥哥（案18375）的4公共場合足跡列出來，提醒足跡重疊者於2日內儘速前往醫院篩檢。

北市衛生局指出，有鑑於同一場域用餐的風險較高，呼籲民眾若有造訪與確診者足跡相同場域，請於2天內儘速前往北市聯醫和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區，關渡醫院、萬芳醫院等7家醫院進行採檢，採檢當日請於上午8時30分至11時30分報到。

台北市長柯文哲表示，今天台北本土個案+0、境外+12，昨日公布的家戶感染案，目前採檢結果都是陰性，但有鑑於飛沫、接觸感染多，餐飲足跡風險較高，因此北市衛生局昨天將確診者經過的四個足跡地點升高層級。

柯文哲說，與案18375足跡重疊的民眾，除原本就已匡列者外，北市擴大匡列發出1542筆細胞簡訊，請收到簡訊的民眾在兩日內，到北市7家醫院PCR採檢，但若您已經有上呼吸道症狀者，記得先快篩再就醫，收到簡訊的市民朋友不用太緊張，我們只是預防性因應，以降低擴大感染的機率。

柯文哲指出，疫情在各地蔓延，昨天關渡、萬芳及聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區7家醫院共替605人PCR，結果都是陰性，顯示台北市目前有零星感染源，但沒有散開，將以謹慎態度繼續觀察。



（圖／台北市衛生局）