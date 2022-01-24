國泰萬怡虎年「萬事如怡 年菜外帶」套組優惠再延長四天 1月27日前預訂享每組8888元!

把握最後一周的年菜外帶預訂商機，台北國泰萬怡酒店「萬事如怡」年菜外帶套組倒數預訂中，並將優惠再延長四天，凡於1/27前預訂皆可享有優惠。今年廚藝團隊從開胃拼盤、新鮮龍蝦、蘿蔔糕，到過年必備的佛跳牆一應俱全，包含「萬怡開運迎新盤」、「一品肚菌佛跳牆」、「薑蔥粿條煨龍蝦」、「孜然爐烤豬棒腿」、「臘味櫻花蝦紅麴糕」、「明太子沙律黃金錩」及「明金銀干貝蘿蔔糕」等七道團圓佳餚，再加贈專屬保溫提袋，讓饕客們輕鬆在家團圓，開運過虎年。「萬事如怡 年菜外帶」套組，建議四至六人享用，每組定價10,800元，於1月27日前訂購享優惠價8,888元，訂購專線02.7750.3337。

台北國泰萬怡酒店 「萬事如怡」年菜外帶套組

萬怡開運迎新盤 一品肚菌佛跳牆

薑蔥粿條煨龍蝦 孜然爐烤豬棒腿

臘味櫻花蝦紅麴糕 明太子沙律黃金錩

金銀干貝蘿蔔糕

* 即日起至2022年1月27日止預訂，開放線上訂購自取或來電 02.7750.3337訂購，

* 取貨日期： 2022/1/30-2022/2/2 11:00-16:30

* 取貨地點:1F The Lounge / 2F宴會廳(除夕)。

* 敬請於前三日完成預訂及付款，每日數量有限，售完為止，敬請提前預訂。

* 如需外送服務，距酒店10公里內免運費，超過10公里，每五公里加收100元。