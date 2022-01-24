和逸、慕軒飯店5日快閃專案 春節住兩晚送台南住宿券

年關將近，因應國人春節晚鳥住宿需求，國泰飯店觀光事業和逸飯店、慕軒飯店推出僅販售5天『福虎生風‧春節住二送一』快閃住房專案，訂房自2022年1月24日至28日止，凡於春節除夕至初四期間（1月31日至2月4日）住宿和逸飯店旗下三館（台北民生館、忠孝館、桃園館）每晚最低3,588元起、慕軒飯店每晚4,288元起，連住兩晚或當日兩間房，就送家庭客與網美最愛「和逸飯店‧台南西門館雙人住宿券乙張」，下榻慕軒飯店額外再贈「台北101觀景台門票乙張」，專案均含豐盛自助式早餐，加入AMAZZING CLUB另享5%房價折扣與會員禮遇。

今年農曆春節連休假期，不妨藉此機會規劃一趟放鬆身心的走春充電之旅！鎖定尋求質感品味與服務的自由行旅人，訂房網站高評價不斷「和逸飯店‧台北民生館、忠孝館」，兩館位於台北市捷運沿線的行天宮站、善導寺站極便利的交通位置，春節除夕至初四雙人入住和逸飯店‧台北民生館每晚3,588元起、忠孝館3,688元起。或選擇自開幕以來人氣最高「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」海洋風格旅宿每晚8,888元起，飯店座落桃園高鐵站及機捷A18旁，串聯置地廣場‧桃園Xpark、新光影城、巧虎夢想樂園與華泰名品城周邊眾多娛樂設施，一站式的娛樂商城讓旅客輕鬆規劃走春行程。另外想要體驗台北米其林指南推薦旅宿的低調奢華與暖心服務「慕軒飯店」每晚4,288元起，倚著敦南欒樹林蔭大道，可輕易感受都市叢林間難得的清閒暢快。

國泰飯店觀光事業自疫情以來嚴陣以待，為規劃安心住房措施，旗下飯店均落實依循防疫最高清潔消毒標準與訪客實聯制，館內餐廳均採取梅花座、桌面加裝透明隔板並拉開桌距保持社交距離，強化清潔消毒頻率，讓旅客全然放心享受住宿用餐服務。