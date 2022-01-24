臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超479.72億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/1/17~2022/1/21）外資在集中市場總買進金額為3,741.32億元，總賣出金額為4,221.04億元，賣超為479.72億元，另統計自2022年年初至1月21日止，外資總買進金額為1兆2,698.22億元，總賣出金額為1兆2,454.04億元，累計買超為244.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆3,679.00億元新台幣，占全體上市股票市值的43.93%，較1月14日的25兆2,200.10億元新台幣，減少8,521.10億元。

就個股比較部分：

第一名：緯創：買進84,742千股，賣出44,763千股，買超39,979千股。

第二名：開發金：買進132,767千股，賣出94,064千股，買超38,703千股。

第三名：金像電：買進73,563千股，賣出41,121千股，買超32,442千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進81,633千股，賣出211,854千股，賣超130,221千股。

第二名：群創：買進109,296千股，賣出196,461千股，賣超87,165千股。

第三名：長榮：買進68,001千股，賣出126,320千股，賣超58,319千股。