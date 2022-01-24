新北市推國小新課綱亮點校訂課程 8大主題點亮新北教育特色

108新課綱上路第3年， 新北市政府教育局除了延續前兩年十二年國教前導學校群組作為推動 課綱的種子學校，今年更推出校訂課程亮點計畫。日前辦理校訂課程 亮點學校頒獎暨成果發表，共計復興、大豐、米倉、介壽、興仁、 新興、埔墘、重陽、海山、文德、秀山和鳳鳴等12所國小獲獎。 透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段， 發現學校課程特色亮點，進而作為各校觀摩之典範。

新北市教育局表示，為了展現新課綱「 素養導向」及「學校本位課程發展」的理念， 並落實學生為主體的適性學習，新北市的學校依據學生特質、 師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件， 研發並實施具有教育價值性、在地文化性、 創意特殊性的校訂課程內涵。課程類型涵蓋文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、 議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗等八大主題，透過教師的 素養教學、跨領域/協同設計、素養評量、教師共備、自主學習五個 教學專業面向，打造新北市學校課程的特色與亮點， 要給孩子最優質的教育。

重陽國小校長胡銘浚表示，學校不僅是前導學校的成員， 也是校訂課程亮點學校，校訂課程溯源學校歷史與特色，以「 生態環境」，藉由校園菜園的意象，設計「田心」課程， 逐年級培養學生核心素養。其中「綠園田心」 課程讓學生在課程中種菜、親近自然。一年級上學期的課程， 教師甚至將教室直接搬到菜園，學生從栽種到收割， 學習在真實生活中發生，實踐體驗、做中學的素養精神。

新興國小校長許文勇則帶領老師將校訂課程訂為「文史踏查」， 除了實踐素養教學，從生活中取材中，還跳脫傳統的評量方式， 在二年級的課程中，學生從實地踏查到地圖繪製，從探索到實作， 認識自己生活的社區。老師讓學生實際繪製社區地圖、 用口語表達的方式介紹自己對社區的發現， 課程中間還穿插學生自我評量，最後將評量設計成五個向度， 清楚呈現學生的學習成效。

教育局長張明文表示， 新北市每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、 建議及輔導，培養學校課程發展能力。為推動新課綱， 新北市每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、 成果發表等，研究並解決十二年國教面臨的課題， 未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、 擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展特色打造課程亮點， 提供學生多元學習適性發展。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供