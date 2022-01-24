桃園遠雄自貿園區破百人染疫　陳時中籲：1/10起曾進出亞旭、鴻佰者儘速採檢

桃園遠雄自貿園區自21日疫情延燒以來，今天再增2名個案，累計102人染疫。（圖／pixabay） 桃園遠雄自貿園區自21日疫情延燒以來，今天再增2名個案，累計102人染疫。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）桃園遠雄自貿園區自21日疫情延燒以來，今天再增2名個案，累計102人染疫。疫情指揮中心呼籲，1月10日起曾前往自貿園區、亞旭及鴻佰的民眾，應儘速至社區採檢站或採檢院所採檢。

遠雄自貿港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，亞旭電腦公司2名菲律賓籍移工（案18219、18220）1月9日到中壢西堤餐廳用餐，由於用餐沒落實實聯制、沒訂位，因此未被衛生單位匡列採檢，直到出現疑似症狀才於21日確診，經擴大匡列採檢，今天再新增2名確診者，遠雄自貿港區目前累計102人染疫。

針對遠雄自貿園區疫情新增個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，今天新增的案18488是前兩天採檢未召回對象，個案昨天赴自貿園區採檢站採檢，第1次採檢結果就是陽性，相關疫調持續進行。

另一名個案為案18489，是一名10多歲男童，由於被匡列為接觸者，前幾日已入住集中檢疫所，第1次採檢結果為陰性，隔離期間出現發燒、喉嚨痛症狀，經二採確診，由於已經是匡列對象，因此對社區影響相對較小。

為圍堵疫情擴散，陳時中呼籲，1月10日（含）之後曾進出遠雄自貿園區、亞旭電腦及鴻佰科技且尚未採檢者，應儘速至社區採檢站或採檢院所採檢。