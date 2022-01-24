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台灣優衣庫及獅子會、環保局等贊助 侯友宜陪監護童尋找鬼滅之刃衣服

By 台灣英文新聞
2022/01/24 16:52
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

農曆新年快到，小孩子最喜歡穿新衣、戴新帽。新北市長侯友宜24日一早，特地陪著70位安置兒少，到新莊區UNIQLO旗艦店挑選新衣。受到電視卡通影響，2位侯市長監護的寄養童湘湘和婷婷挑選鬼滅之刃裡人物竈門炭治郎和彌豆子的衣服，當挑選到自己喜愛的衣服時，小孩開心地跳起來。

社會局長張錦麗表示，這次「新年新衣暖暖愛」活動，是由新北市好日子愛心大平台，結合台灣優衣庫有限公司(UNIQLO)及國際獅子會和環保局「耶誕環保挖寶趣活動」所得共同捐贈。其中UNIQLO提供1千件刷毛毯、1千個防菌口罩和900件新衣，市值共400萬元；獅子會300A2區第八專區贊助20萬元，挖寶趣所得贊助30萬元，一起提供給新北市家外安置兒少使用。

侯友宜市長表示，新北市每年約有700餘名係因家庭變故或是其他因素而安置於相關單位的兒少，在農曆新年前，希望讓安置兒少能感受到家庭的溫暖，像一般孩子一樣可以穿新衣、戴新帽，開開心心的過新年。 侯友宜市長在新北市家扶中心督導范淑芬、獅子會300A2區第八專區聯合社會服務主席高奇平、台灣優衣庫公司部長黃佳瑩及多位寄養家庭媽媽的陪同下，一起進入賣場內挑選喜愛的衣服。 其中2名侯友宜的監護童湘湘和婷婷，由侯友宜陪著挑選。

侯友宜問她們要選什麼？兩人不約而同都說要選鬼滅之刃裡人物的相關衣服，在工作人員的引導下，終於找到了，小孩開心地試穿。

侯友宜也扮起侯爸爸，仔細地幫湘湘和婷婷挑選淡紫色防風外套，還有毛衣、外褲等，兩名孩子各挑了4件。目前就讀小一的婷婷，從9個月起就由寄養媽媽林律華帶大；小三的湘湘則由徐季幼帶養，兩人都非常的有愛心，尤其季幼媽媽在擔任20多年的寄養媽媽生涯中，帶過40多位孩童，孩子在長大後，還會回來探望她，是她生命中最大回饋。

更新時間 : 2022-01-24 18:20 GMT+08:00

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