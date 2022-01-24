中華資安國際 連續三年奪資安廠商評鑑五Ａ最高評價

中華資安國際在110年行政院資安服 務廠商評鑑中，再度取得「SOC監控」、「資安健診」、「 滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」五項資安服務全數「 A級」之最高評價，是今年唯一榮獲此殊榮之資安公司， 也是國內唯一連續三年勇奪全數Ａ級最高評價之資安服務廠商。

中華電信表示，行政院資安服務廠商評鑑是綜合客戶滿意度評分、 以及專家學者組成評鑑委員進行實地評鑑。 今年度除客戶給與中華資安國際的服務品質高度肯定外， 評鑑團對中華資安國際的資安專業能力與技術優勢也給予最高評價。這次備受肯定的最主要原因在於中華資安國際的SOC服務融入了M DR雲、網、端監控，大幅提高資安監控的可視性與準確度； 同時透過藍隊驗證工具(BAS)或紅隊演練， 來提升監控的有效性，協助客戶做好資安防護。

此外， 團隊也展現了優異的惡意程式逆向分析能力與資安鑑識調查能力， 擁有技術自主的沙箱系統(Sandbox)， 並持續追查駭客攻擊手法與事件根因。 滲透測試團隊除了呈現OSCP實戰演練的師資教材外， 更首次展現利用網通安全來入侵實體安全的檢測能力， 包含門禁系統、車機、工控單向閘道器、互動式觸控面板等， 從網路世界控制實體世界， 預告未來網路安全與實體安全密不可分的技術趨勢。

在這次評鑑過程， 中華資安國際也首次展示了技術自主研發的資安產品， 包含SecuTex NP與 SecuTex ED，用來協助客戶進行資安健診與資安檢測；其中SecuTex NP像是網路行車紀錄器一樣，可以進行網路封包全時側錄、 入侵偵測、鑑識分析，能結合沙箱分析與專家分析驗證， 是網路管理與資安管理的利器；SecuTex ED則是端點電腦的檢測工具，用來檢查GCB政府組態基準、 軟體更新檢視、惡意活動偵測等， 並能將資安風險一目了然的呈現在管理中控台上， 協助客戶做好端點電腦的資安管理工作。

此外，中華資安國際的數位鑑識暨資安檢測中心通過ISO 17025認證，紅隊演練服務是全國唯一通過ISO 20000認證之檢測團隊， 已累積挖掘超過50個以上的系統軟體、網站、 物聯網設備之重大漏洞(CVE)， 更與國際知名的資安訓練機構Offensive Security共同推動高階資安攻防實戰訓練與認證。

中華電信旗下子公司中華資安國際專注於資安專業服務與相關軟硬體研發， 目前已是國內最大的專業資安服務公司，團隊取得ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、與ISO 17025證書，並獲得國際知名顧問公司Frost & Sullivan 之「2021 Taiwan Managed Security Services Company of the Year Award 」獎項。該公司擁有安全可靠『以電信網路為中心』 的資安解決方案，協助國內15個縣市完成資安區域聯防， 協助眾多重要政府機構、關鍵基礎設施、金融業、 高科技製造業以及醫療場域進行資安檢測與防護， 已提供服務予兩百多家政府機關及大型企業以及兩萬多家中小企業。