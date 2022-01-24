【盜用還是政治干預？】 澳洲總理微信遭改名、貼中國官宣 華裔議員杯葛

澳洲總理莫里森微信公眾號遭盜用竄改，疑為中國政治干預。（圖／台灣英文新聞） 澳洲總理莫里森微信公眾號遭盜用竄改，疑為中國政治干預。（圖／台灣英文新聞）

（台灣文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）澳洲總理莫里森實名微信公眾號疑遭盜用，被擅自更名並張貼中國政府宣傳內容。坎培拉恢復帳號的要求無人回應，疑為中國當局出手政治干預。自由黨參議員帕特森呼籲杯葛微信，華裔眾議員廖嬋娥響應。

總理被盜帳號？

澳媒《每日電訊報》今（24）日頭條報導，今年1月，擁有7萬6000訂閱的莫里森（Scott Morrison）的微信公眾號，在坎培拉當局與本人皆不知情的情況下，被更名為「澳華新生活」，分享中國政府的宣傳文，莫里森的照片更被撤下。

報導指稱，該公眾號過去由莫里森政府委託中國仲介處理，固定分享澳洲州政府訊息，去年共發布20則貼文。然而自去年7月起，仲介無法登錄該帳號，雖多次與微信交涉要求恢復，卻無下文。今年1月，該帳號追蹤者就曾接獲通知，若一日內不退追，將自動追蹤新頁面。

帳號被轉手，騰訊不回應

《雪梨晨鋒報》追查後證實，去年10月28日，一間名為福州九八五信息科技有限公司接管莫里森的公眾號，該公司背後由另一間位於廈門的獨資公司控股達三分之二。該公司的註冊網站為一家中國線上博彩機構。

報導引述澳洲政府消息人士指出，當局曾多次要求微信與其母公司騰訊恢復該帳號，包含由當地仲介代表澳洲政府在1月10日致函騰訊董事長馬化騰，然而都未收到回應。讓人懷疑這並非第三方駭客，而是涉及中國當局干預。

消息人士也證實，當局並未與福州九八五信息科技有限公司聯繫，據悉莫里森的帳戶被註冊為中國用戶非海外用戶，因此可能導致莫里森違反用戶規定。

專家：政治干預、公然挑釁

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）認為，帳號被竄改是「反民主」的行為，須認真以待。澳洲今年將舉行大選，此舉可謂「針對澳洲實行的政治干預」。

至於盜用一事，詹寧斯認為駭客機率不高，且微信不理會坎培拉恢復帳號的要求，可能是公然干預、蓄意挑釁。

中共把控騰訊 議員杯籲葛微信

據報導，微信母公司騰訊，被認為遭中國共產黨密且監控。自由黨籍、澳洲國會安全暨情報委員會主席派特森（James Paterson）指出，莫里森公眾號被盜一事，為中國箝制海外言論自由、行政治干預的鐵證，也顯示中共致力於截斷莫里森與澳洲華人的溝通管道。

派特森指出，莫里森被盜帳號，澳洲在野的工黨（Labor）」政治人物的帳號卻仍可以發布攻擊澳洲當局的內容。派特森呼籲，澳洲的政治人物應該主動杯葛微信，不能容忍外國政府干預澳洲的民主政治、公共辯論。

自由黨籍、首位華裔女眾議員廖嬋娥（Gladys Liu）也響應抵制，她表示莫里森所遇之事「令人深感失望」，並引起對政治干預的嚴重關切，她還表示在微信提出解釋之前，不會使用自己的帳號。