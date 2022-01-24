台灣疫情延燒　1/24起全國醫院禁止探病

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內南北疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今(24)日宣布，全國醫院即日起除例外情形，停止開放探病，並調整住院病人、陪（探）病者及醫療照護人員篩檢及疫苗接種等規定。

指揮官陳時中說，即起全國醫院除例外情形，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。



探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。



住院病人入院篩檢部分，全國醫院之新住院病人，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。

至於住院病人若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。



而住院病人陪病者管理，全國醫院之陪病人數以1人為原則。陪病者無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內篩檢；緊急需住院者，於入住病房前篩檢；每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名。

未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，每週定期自費篩檢，且自111年2月1日起，入院改為自費篩檢。陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除前述篩檢。



針對醫療照護人員管理，陳時中說，專責病房及採檢人員，若可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢。



急診、加護病房等高風險單位人員，若可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應每週定期公費篩檢。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢。



最後，其餘的醫療單位人員，若未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，應每週定期公費篩檢。

