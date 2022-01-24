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【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁止飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/24 14:46
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁止飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，1月25日至2月7日維持第二級疫情警戒標準，，今(2022)年1月25日至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，維持外出須全程戴口罩規定，除少數例外情形，呼籲民眾自主落實防疫措施，共同維護國內社區安全。

調整或維持相關措施及規定如下：

一、維持加嚴之戴口罩規定，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩：
(一)運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

  • 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
  • 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
  • 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。
(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食。

四、賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。

五、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

六、餐飮場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶；違反者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁止飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
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