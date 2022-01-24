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【1/24台灣本土+15　境外+36】中壢聯邦群聚+1、宜蘭礁溪長榮酒店+4

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/24 14:22
【1/24台灣本土+15　境外+36】中壢聯邦群聚+1、宜蘭礁溪長榮酒店+4

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及36例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中提醒，雖然今日不管是本土或境外的新增個案數都較少，但絕對不可以掉以輕心，仍要持續周邊是否有持續擴大的情況。

陳時中表示，今日新增本土個案為10例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別為高雄8例、宜蘭4例和桃園3例，宜蘭個案皆為礁溪長榮酒店的員工。

【1/24台灣本土+15　境外+36】中壢聯邦群聚+1、宜蘭礁溪長榮酒店+4

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(20例)、帛琉及印尼(各2例)、香港、越南、荷蘭、海地、菲律賓、多明尼加及比利時(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,376例確診，分別為3,404例境外移入，14,918例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計119例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
礁溪長榮酒店
宜蘭
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