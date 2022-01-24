【俄烏衝突升溫】美國擬5000兵進駐東歐 令駐烏使館家屬離境

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）俄烏衝突日益緊張，美俄外交對話無果，莫斯科10萬大軍壓境，華盛頓一反鴿派作風，擬派遣5000人軍隊分駐東歐多國，此外也下令駐烏克蘭使館人員的家屬離境，並呼籲烏國境內美國公民離開當地。更顯局勢嚴峻。

立場趨硬，美國擬遣兵5000支援東歐

《紐約時報》、《福斯新聞》報導，美國總統拜登（Joe Biden）擬派遣數千美軍以及軍艦、軍機，進駐中歐及波羅的海區域等盟國。

此舉標誌拜登政府在烏克蘭問題上的重大轉變。美國在俄烏衝突問題上一直採取克制立場，避免激起俄國入侵，此外意圖以外交途徑減緩緊張局勢。

然而，隨著俄國總統普丁（Vladimir Putin）加大對烏克蘭的威脅，一連串的美、俄、歐盟對話未果，華盛頓正放棄不挑釁策略，擴大美國在東歐的軍事參與。

五角大廈官員在當地時間22日於馬里蘭州的大衛營（Camp David）一場簡報會上，向拜登提出數個方案，其中包括向北約東翼包含愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等地派遣1000-5000人軍隊，若局勢惡化，則增派軍力可達10倍。

具不願署名的官員透露，拜登預計將在本週做出決定。俄國在邊境集結逾10萬軍隊，並駐軍白俄羅斯，而22日英國更指責莫斯科盤算在烏克蘭扶植親俄政權之計畫，並稱此舉將招致經濟制裁。莫斯科否認該項「可笑又無稽」的說法。

美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）23日於節目中受訪表示，即便正在外交上交涉，美國也相當專注於軍事防禦與威懾。

布林肯指出，目前並未有在烏克蘭部署更多美軍的打算，而拜登先前也明確表示，美國從20年的阿富汗泥淖中痛苦脫身後，不願捲入另一場衝突。但若普丁入侵烏克蘭，美國將會支持烏克蘭。

美下令駐烏使館人員家屬離境

烏克蘭局勢日益緊張，俄國發動軍事行動的威脅升高，美國已下令駐烏克蘭基輔大使館人員的家屬離境，此外也呼籲烏國境內美國公民離境。

《美聯社》、《路透社》報導，美國國務院23日發布聲明，稱因俄羅斯軍事行動威脅，美國國務院2022年1月23日授權直接聘請的僱員「自願離境」，並下令基輔大使館符合資格的「人員家屬」離開。

聲明也呼籲烏克蘭境內的美國公民，現在應考慮利用商業或其他私人交通工具選項離境。

美國國務院官員表示，此次宣布並非「撤離」，駐基輔大使館仍會維持開放，並強調該行動不代表美國將減少對烏克蘭援助。