〈財經主筆室〉低薪引發致富貪念 台灣淪全球股票詐騙最多國家

2021年台灣被列為股票詐騙全球第一多的國家，為何會淪為股票詐騙者的天堂呢？就連警政署的官員都承認，台灣詐騙會如此之多，就是看準民眾欲快速獲利之心態。或許因台灣長期處於低薪環境，民眾普遍都存有一夜致富之貪念，讓不肖份子有機可趁。

民眾感覺去年股票詐騙簡訊和電話真的很多？沒錯，根據Whoscall 的年度報告，2021年全球詐騙電話與簡訊查詢辨識量已達到4.6億次，較前一年再增58%，從地點和類型來看，台灣「股票詐騙」全球第一多，這應該與台灣全民瘋台股，全台開戶人數直逼1,200萬人，2021年也被稱為台灣的「投資詐騙元年」有關。

其實，內政部去年上半年就已經注意到投資詐騙的興起。根據內政部統計，「假網拍」詐騙手法在2018年及2019年連續兩年蟬聯第一，2020年在全國防疫期間，詐騙手法也推陳出新。若以詐騙案件發生情形來看，民眾最常遭受詐騙手法中，「解除分期付款」超越「假網拍」排名第一，假網拍及假投資名列第二及第三，但2021年上半年假投資詐騙已躍升為第一。

去年全球詐騙電話高達4.6億通，比過去成長6成，其實不只台灣詐騙電話多，很多國家都明顯增加，只是台灣股票詐騙電話最多。其它國家似乎都在用台灣過去的老梗，例如，香港、馬來西亞、韓國爆發多起「假冒檢警」詐騙；日本則有「維修詐騙」，詐騙集團直接前往民眾中，藉故維修名義收取修繕費行騙。

2021年投資詐騙以股票投資為主，最主要就是台股交投相當熱絡，到底有多熱呢？證交所統計，台股指數去年一舉突破18,000點，全年漲幅23%，且是連續三年漲幅均超過2成以上，在全球市場表現名列前茅。去年全年成交值達95.5兆元，成交量日均值達4,000億元，排名提升至全球第8名。

連續3年漲幅超過2成，不僅市值、成交量屢創新高，就連新開戶人口也大為增加。去年一整年新增戶數達77萬人，較往年平均值20萬戶翻倍成長。去年全年有交易人數550萬人創紀錄，較過去約300萬人顯著增加，尤其20至30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加20萬人，比重從5年前25%大幅提高至44%，為國內股市注入新的活水。

也就是因新手投資人大增，且新開戶投資人年輕人很多，這些人對股票投資經驗明顯不足，容易陷入詐騙套路。詐騙集團最常假藉券商、看盤系統商、理財達人甚至銀行高管名義，以推薦股票標的作為號召，大多是透過不明網站、臉書或私人LINE群組進行招募，標榜「買空賣空」、「穩賺不賠」或「破解後台」等口號來進行詐騙行為。

根據主計處最新統計，12月失業率3.64%，雖已是連續6個月下降，但2021年全年失業率達3.95%，仍創下7年以來新高，且台灣長期處於低薪環境，一般民眾對於一夜致富誘惑很難拒絕。警政署官員就指出，這類詐騙就是看準民眾欲快速獲利心態。

警政署統計，去年前8月台灣民眾已經遭詐騙金額超過27億元，超過前一年全年20億元，其中投資詐騙最為猖獗，去年至8月為止，已通報將近3千件，比前一年同期整整高出87%，但實際詐騙案件可能遠超過這個數字。警政統計詐欺破獲率是百分百，也和市民的想像及認知有很大落差，大部份聽到的個案都是金額追不回來。

政府在防堵假投資詐騙，其實做了很多工作，包括加速攔阻簡訊，警示帳戶加速發現、管制，並打擊國內詐騙集團，但相關案件和金額仍不斷上升，意味現行防詐已跟不上詐騙集團。面對詐騙集團不斷進化，如何更有效開展防詐工作，有待進一步思考改進。