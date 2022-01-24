桃園疫情再+2　1例為台灣亞旭員工　另1例為已匡列舊案　亞旭、鴻佰全員工設電子圍籬居隔3天

桃園市長鄭文燦24日表示，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案。（圖／桃園市政府提供） 桃園市長鄭文燦24日表示，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案。（圖／桃園市政府提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園市長鄭文燦今（24）日表示，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案，市府已針對園區內外擴大社區採檢作業。

亞旭電腦群聚事件自21日爆發以來持續延燒，桃園市長鄭文燦今天表示，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案，市府將擴大社區採檢作業。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦感染事件經過3天採檢匡列，共有100人確診，其中69人是外籍移工，31位是本國籍員工，因此必須針對園區內外進行防疫應變對策，園區內今天已設置採檢站，並針對貨運站4500人進行採檢。

鄭文燦表示，加值園區內除了有30家廠商，加上遠雄管理單位及便利商店等共計32個單位，目前A、B棟全部停工採檢，而這兩日因亞旭和鴻佰確診較高，這兩間公司的全體員工設電子圍籬居家隔離3天，其同住家人採自主健康管理，前進指揮所會依照未來兩天的採檢結果來判定是否解除隔離。

鄭文燦指出，園區外則加強社區採檢，目前桃園市有11個社區採檢站，設置地點包括足跡與移工生活熱區，例如大園、三和、、蘆竹、以及桃園、中壢車站，希望能加強市民與移工的篩檢。

22日共篩檢2499人，未發現社區確診個案，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名是亞旭員工，另一名是已匡列舊案，所以並未在社區中發生亞旭以外的案子。

桃園市政府說，這名舊案曾經確診，但後來已經解隔離，昨天個案又自行前往社區採檢站採檢，結果為陽性，詳細情況將由中央流行疫情指揮中心公布。

鄭文燦說，未來幾天仍是高風險期，市府仍是非常小心謹慎，社區也要擴大採檢，除了11個採檢站之外，還要再找2個社區採檢站的地點預備，連續2天的採檢總數5972人，希望有症狀、足跡的民眾都可以來採檢。

另外，在69名確診移工中，有88%打完2劑疫苗，症狀都是輕症或無症狀，因此接下來的第3劑疫苗接種，針對沒牌照及逾期居留的移工，移民署會和勞動局安排疫苗施打，並採取不通報、不查處、不收費、不管制的措施。