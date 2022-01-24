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香港一周屠2千5百隻動物 飼主交出倉鼠驗出COVID-19

香港再爆大疫情，官方態度堅決，寵物難有生機

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/24 11:28
防疫人員行經旺角寵物店（圖／路透）

防疫人員行經旺角寵物店（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）奉行清零政策的香港，上周因寵物店爆發倉鼠染疫而雷厲風行下令全境滅鼠，23日傳出一隻飼主交出的倉鼠，果真驗出新冠肺炎（COVID-19）病毒，消息一出恐助長棄養潮。

銅鑼灣Little Boss寵物店員工17日確診，11隻倉鼠採檢陽性後，有關當局立刻展開撲殺行動，勒令全港寵物店停業，禁止小動物進口，並要求市民交出12月22日以後購買的倉鼠。

綜合路透與港媒報導，截至1月22日，香港已「人道處置」2,512隻動物，包括2,229隻倉鼠。無視動保團體與民眾的反彈聲浪，當局鎮壓倉鼠毫不手軟，而許多飼主不敵政府與家人壓力，只得乖乖交出小毛孩。

23日的倉鼠確診案例，是本次香港疫情爆發後，首起家中寵物鼠染疫案例。特首林鄭月娥表示，她理解飼主對撲殺政策的不滿，但政府的首務為遏止疫情蔓延。香港政府並稱民眾反彈太過「不理性」。

部分獸醫團體表示，並無證據顯示動物在新冠肺炎疫情中扮演了主要傳播角色。社群網站數千人疾呼刀下留鼠，願收容棄鼠，為這些無辜動物保下一條命。動保人士也呼籲，只要加強衛生，勿親吻毛孩，接觸後勤洗手，就能降低染疫風險。

然而，隨著年關將近，多處卻在此時爆出群聚事件，香港官方寧被罵破頭，也不輕縱任何可能案例。其中九龍葵涌Omicron染疫數激增，該區3.5萬民眾已遭封樓五天、強制篩檢，不得離開家門，而銅鑼灣一處寵物寄養店環境樣本也驗出病毒，香港再次面臨嚴峻清零挑戰。

延伸閱讀：
香港寵物店倉鼠染疫 2千隻全數撲殺 數千人請命收容棄鼠
香港
寵物
倉鼠
新冠肺炎
COVID-19
棄養
動保
人道
染疫
疫情

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