美日軍演39架共機擾台示威 學者：中共不示弱但不擦槍走火

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）共軍昨（23）日派遣39架軍機侵擾台灣西南防空是識別區（ADIZ）。學者林穎佑、揭仲表示，美日於沖繩南方海域聯合軍演，共機出動但與軍演拉出距離，顯示中國不示落弱也不願挑起事端的態度。

《共同社》報導，日本海上自衛隊23日宣布，17至22日在沖繩以南與美國海軍實施了聯合戰術訓練。美國海軍投入10艘艦船，包括兩艘尼米茲級核動力航空母艦「卡爾·文森號」（USS Carl Vinson CVN-70）跟「林肯號」（USS Abraham Lincoln CVN-72），日方則出動直升機護衛艦「日向號」。

報導指出，考慮台海對立升溫，美國協同日本向中國展現威懾力，其中「卡爾·文森號」自去年以來停留在日本周邊及南海附近，並多次參與雙方聯合軍演。

昨晚10時45分台灣空軍發布共機動態，共計39架次侵擾我西南ADIZ，分別為2架運9通信對抗機、10架殲10戰機、24架殲16戰機、2架運8電偵機、1架轟6機。這是今年以來架次最高之紀錄。

中央社引述中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑指出，美日執行軍演，中方可能是藉針對性的兵火力展示，進行表態。

林穎佑也指出，昨日擾台共機中，未見其空中作戰最重要、負責偵蒐相關電子參數的空警500，推測擔憂遭美日兩國反偵蒐。

國家政策研究基金會副研究員揭仲則表示，本共機群並非最多，行蹤也僅集中在中西南空域並未深入，運油20也未出行，整體而言對台威脅不若先前嚴重。

此外，此次飛行路徑集中在西南空域，於美日的操演範圍仍有距離，顯示中國欲展現不示弱、又避免擦槍走火的態度。