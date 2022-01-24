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台灣亞旭群聚累計100人染疫　今安排其他公司PCR

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/24 09:38
取自亞旭電腦官網。

取自亞旭電腦官網。

（台灣英文新聞／）亞旭電腦相關群聚23日新增30確診，至今累計100人染疫，為圍堵疫情，今起安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，25日加值園區A棟及B棟將進行二採，發送家用快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭不斷擴大，桃園亞旭公司2名菲律賓籍移工（案18219、18220）1月9日到西堤餐廳用餐，直到21日才採檢確診，接連幾日群聚持續延燒，還牽連其他園區內5家公司、3家仲介公司等，累計100人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對桃園遠雄自貿園區防疫應變作為，加值園區全面停工，釐清確診者動線重疊處，發現員工餐廳共用、曾搭乘交通車，都是採取自由座。

案18219及案18411同職場員工居家隔離至25日，同住家人則需加強自主健康管理。移工部分，陳時中表示，案18219同職場移工已移至集中檢疫所隔離14天，共320人；自貿區其餘移工14人送集中檢疫所、3人確診送醫院、373人在宿舍就地隔離。

桃園遠雄自貿園區採檢狀況，陳時中說，24日將安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，共4500人；25日加值園區A棟及B棟將進行第二次採檢，共3000人，發送（含家人）家用快篩，將視上述採檢結果，釐清疫情規模，滾動式檢討未來防疫措施。
亞旭電腦

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