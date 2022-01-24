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台灣自購1萬份默沙東口服抗病毒藥物　首批今晨抵桃機

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/24 09:10
台灣採購1萬份默沙東口服藥24日清晨自美 國運抵台灣。（讀者提供）

台灣採購1萬份默沙東口服藥24日清晨自美 國運抵台灣。（讀者提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內疫情延燒，台灣自購的首批默沙東口服抗病毒藥物今（24）日清晨自美國順利運抵台灣。

該批藥物由長榮航空BR641貨機運送，班機從美國芝加哥起飛後，在24日清晨5時18分運抵桃園國際機場，班機降落後滑行停靠在503機坪，先進行消毒靜置作業，在完成消毒作業後，隨即由地勤人員將放置於飛機貨艙的貨品卸下，經海關人員確認，再由拖車送往貨倉存放並進行後續的報關運送作業。

衛生福利部食品藥物管理署11日證實，默沙東口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA）審查，中央流行疫情指揮中心採購最多一萬份。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，默沙東口服藥主要適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度COVID-19確診者，用藥的病人應確實完成5天療程，並於治療結束後依規定接受隔離，以提高病毒清除率、降低傳播可能性。

所謂重症風險因子包括60歲以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等民眾。

指揮中心也強調，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。
默沙東

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