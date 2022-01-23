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足跡公布！台北圓山大飯店廚師家庭群聚感染源不明　曾訪麥當勞、全聯及美妝店

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/23 19:10
(圖/圓山大飯店臉書)

(圖/圓山大飯店臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台北士林區新增一起家庭群聚，為圓山大飯店廚師及其房仲哥哥與母親確診COVID-19，北市府今(23)天公布足跡。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，台北市今天新增4例確診，其中一例為西堤確診工讀生的老師（案18442），是在居家隔離期間採檢確診。

另外3例是一起感染源仍不明的家戶感染事件，第一個發現的是26歲從事房仲業的哥哥（案18375），CT值19.6，他在圓山飯店當廚師的妹妹（案18396）從21日開始流鼻水、咳嗽，CT值13，家庭主婦母親（案18441）CT值23。

3人足跡包含圓山大飯店、大安區Kitchen 66 廚房、麥當勞忠孝四店、全聯福利中心士林社子店、松山區有間火鍋、士林區蕭雨青小兒科診所、北投區皇池溫泉御膳館、士林區台灣中油社子站、南港區潮肉壽喜燒永吉店、麥當勞重北一店、南港區杏安診所及成福大藥局、士林區康是美社子門市。

台北市副市長黃珊珊說，另有外縣市個案（案18220、18278、18280）在台北市的足跡，包含16日到台北車站B1連通道、18日到中山區NET民權一店跟EEC GLOBAL TK東南亞食品、21日到馬尼拉經濟文化辦事處，呼籲足跡重疊的民眾提高警覺，有症狀先買快篩劑。

足跡公布！台北圓山大飯店廚師家庭群聚感染源不明　曾訪麥當勞、全聯及美妝店
（台北市政府提供）
圓山大飯店
家庭群聚

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