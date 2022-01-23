立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購

台酒董事長丁彥哲22日上午在桃園酒廠貨櫃碼頭拆櫃立陶宛蘭姆酒。（圖/中央社） 台酒董事長丁彥哲22日上午在桃園酒廠貨櫃碼頭拆櫃立陶宛蘭姆酒。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）立陶宛遭中國經濟抵制的深色蘭姆酒即將在台開賣！預計1月底首批1800瓶商品可透過全台全家便利商店門市機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入。

立陶宛因挺台遭中國經濟制裁，一批MV Group Production出產的2萬400瓶蘭姆酒去年12月面臨拒收困境，得知此消息的台酒立刻於1月3日宣布，將該批酒品全數購入，18日深夜運抵基隆港。

台酒22日舉行開倉儀式，將該批裸瓶蘭姆酒重新貼上趕工製成的中文標貼，盼能在1月底上市6000瓶，價格為每瓶售價600元。

值得關注的是，台酒董事長丁彥哲強調，這次的立陶宛蘭姆酒別具意義，因此特別設計具紀念價值的外包裝，可以在瓶身上看到兩國國旗。

通路方面，根據全家，首批1800瓶深色蘭姆酒可透過全台全家事務機Famiport機台預購，屬於獨家限量販售，民眾也可以至北部近25家店酒品貨架購入。

丁彥哲說，由於台灣與立陶宛關係深化，這次蘭姆酒來台，包括總統府、圓山飯店及工商界都有意收購，不過台酒秉持與全民共享的精神，目前主要將於全家便利商店開放預購，大規模上市則要等到春節年假過後，屆時酒類專賣店、台酒9處酒廠和3處啤酒廠的展售中心都可購買。