高雄確診者屏東萬丹台南足跡　蘆洲確診男曾與台北染疫房仲聚餐

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今（23）日新增52例本土確診，屏東縣府、台南市政府及新北公布三案足跡。

綜合媒體報導，屏東縣政府公佈高雄市男性確診者案18399屏東縣足跡，曾於1月20日、21日二度至萬丹鄉找朋友，1月20日無招牌飯湯店及隔日至大富加油站，縣府衛生局已匡列3名接觸者，採檢後安排居家隔離，採檢結果尚未出來，相關足跡點則已完成清消作業。

屏東縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，在疫情指揮中心公布高雄本土個案多和高雄港區有關後，縣府也緊急啟動「高雄港區篩檢專案」，在全縣設置北中南3處篩檢站，請1月12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友，1月24日前儘速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南3處篩檢站採檢，共同防堵疫情。

台南市政府也公布案18399足跡，曾於1月20日到台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲總店消費，相關地點皆已完成清消，匡列27人安排採檢。

新北市衛生局發布訊息指出，案18375為房仲，與圓山飯店染疫廚師是一家人，案18397是居住在蘆洲20歲男性，2人和另2名友人於17日在台北市聚餐，18日就因為喉嚨痛、流鼻水到診所就醫。

衛生局指出，案18397是22日接獲案18375確診消息，於是自行到醫院採檢，結果是PCR陽性，Ct值19.4，目前已收治專責病房隔離治療，感染源需擴大疫調進一步釐清。

衛生局表示，匡列個案接觸且居住新北共11人，均已安排採檢。同時也公布足跡，案18397曾於16日上午到星巴克新莊思源門市；案18375曾於18日下午到瓦城汐止遠雄店，相關足跡已通知清消。



（屏縣府提供）



（台南市政府提供）



（新北市政府提供）