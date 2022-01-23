台灣亞旭確診移工桃園新竹足跡公布　曾至大賣場、便利超商與火鍋店

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)桃園市政府今(23)日下午發布新聞稿公布相關個案足跡，包括家樂福中壢店和內壢店、好市多、南崁菜市場等。

最近更新 1/23 14:40

首次發稿 1/23 13:00

新聞處長詹賀舜表示，經衛生局連夜疫調，公布遠雄自貿港區個案15日到21日相關公共場所足跡，曾至家樂福中原店、希望職工中心、COSTCO桃園中壢店、家樂福內壢店、中壢火車站。

桃園區的歐悅國際連鎖精品旅館、家樂福經國店、7-11立揚門市、萬岳運動用品中正店、大埔鐵板燒建國店、旌寶五金百貨行；蘆竹區的南崁菜市場、J-MART佳瑪生活館南崁店、NET南崁一店、57商店、久湯鍋の物24H、您好尚介香碳烤、成蕙生鮮超市。期間還曾搭乘亞通客運703線、亞通客運5250線、1路公車。

此外，新竹縣府新聞稿指出，亞旭確診移工案18299曾在1月16日(發病前5日)前往新竹縣橫山鄉合家福土雞城用餐，用餐時間為12:30至14:30，期間未戴口罩，竹縣衛生局緊急通知環保局相關人員前往周邊環境消毒，今明2天餐廳停業全面消毒，目前初步匡列餐廳人員約10餘人安排PCR採檢。

詹賀舜說，確診移工相關宿舍和經常聚集的場所，環保局近日已加強環境消毒，針對相關足跡點，防疫消毒大隊接獲通報後也立即展開消毒工作，配合疫調儘速完成清消。

詹賀舜提醒市民，如果曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。



(圖/桃園市府)



(圖/新竹縣府)