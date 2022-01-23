疫苗接種新觀念！輝瑞CEO：年度性接種 比頻繁施打追加劑更理想

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）輝瑞（Pfizer）公司首席執行長布爾拉22日表示，在對抗新冠肺炎時，最好採用年度性疫苗，這從公共衛生的角度來看更加理想，而不是更頻繁接種追加劑。

輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）在接受以色列 N12 新聞採訪時，被問及是否應定期每四到五個月進行一次追加疫苗接種。對此布爾拉表示，這其實不是一個好的情況，未來最好有一種必須每年接種一次的疫苗。

隨著病例激增，隨著政府爭相加強保護措施，許多國家更擴大了新冠肺炎疫苗加強計劃，或縮短了注射間隔。

布爾拉說，從公共衛生的角度來看，每年接種一次疫苗才是一個理想的情況，因此輝瑞正在研究是否可以製造出一種能對抗Omicron，且面對其他變種病毒不會失效的疫苗，這可能是一個解決方案。

布爾拉也強調，「一年一次」的概念在說服人們上更加容易，也比較容易記住。

目前輝瑞/BNT的新冠肺炎疫苗已證實對Omicron變種病毒所引起的重症和死亡有防護作用，但在預防傳播方面效果較差，因此布爾拉曾表示，輝瑞公司可能會在3月份準備申請批准一款重新設計的疫苗，以對抗Omicron，並大規模生產它。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週五（21日）引用三項研究表示，第三劑mRNA疫苗是對抗Omicron的關鍵，可提供 90% 的重症住院防護。