烏俄衝突恐影響台灣？美前國安顧問曝：中國將看美國反應 決定侵台時機

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國前國安顧問歐布萊恩21日於福斯新聞受訪時警告，美國的競爭對手正在緊盯拜登對烏俄衝突的反應，若習近平認為值得入侵台灣，恐進一步威脅美國國土。

烏俄局勢惡化，美國總統拜登週三時在記者發佈會上表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將會受到嚴厲制裁，不過「懲罰的等級要看俄羅斯的侵略規模，小型的入侵是一回事。」

拜登此次失言立刻引起譁然，外界質疑烏俄衝突中若是小規模的入侵行動，是否受到的懲罰就會比較輕微。對此，美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）警告，中國領導人習近平正在密切觀察俄烏衝突中美國的反應，來決定侵台時機，恐怕是北京冬季奧運後。

根據福斯新聞（Fox News），歐布萊恩提出兩大要點，首先，捍衛北大西洋公約組織（NATO）是守住美國在歐洲的主要國家安全利益的基礎。因此，美國不想讓俄羅斯凌駕於美國的非北約友邦，進而對我們的北約盟友施加更多壓力。

再來，美國必須非常小心中國正非常仔細觀察這件事。習近平正看著俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的一舉一動，並考慮是否要在北京冬季奧運後入侵台灣。

歐布萊恩指出，美國在台灣有重大的國家安全和外交利益，如果台灣被中共控制，中國人民解放軍可能會在短時間內侵入美國西部。

歐布萊恩形容台灣是「太平洋的軟木塞」，如果台灣淪陷，中共解放軍海軍就會「流入太平洋」，並威脅夏威夷、加州或阿拉斯加的阿留申群島（Aleutian Islands）。

此外，歐布萊恩說，中國若入侵台灣，還可能切斷美國和日本的結盟，以及切斷美國與紐西蘭、澳洲和菲律賓等條約盟邦的關係。

他因此強調，美國必須確保「一些民族國家以為可以靠征服來侵佔鄰國，這並不是國際關係中的新常態」因為後果將遠超越烏克蘭。

對於拜登先前的失言，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）已補充緩頰「只要俄羅斯軍隊進入烏克蘭，那就是又一次的入侵行徑，此舉招之而來的會是美國及其盟友快速且嚴厲的聯合回應。」